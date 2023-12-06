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В Хмельницькій області пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Хмельницькій області пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Повітряні сили ЗСУ попереджали про проліт ударних безпілотників у бік Хмельницької області

У ныч проти 6 грудня в Хмельницькій області пролунали вибухи. В регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в Facebook.

«Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО», – йдеться у повідомленні.

Мешканців регіону закликають перебувати в укриттях до заверешення повітряної тривогу.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про проліт ударних безпілотників у бік Хмельницької області, зокрема міста Старокостянтинів.

Нагадаємо, ввечері, 5 грудня, в Одесі місцеві мешканці почули вибух. Наразі в Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, у ніч проти 5 грудня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО в області.

Пізніше Тюрін уточнив, що повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури внаслідок роботи ППО немає.

Теги: Хмельниччина Старокостянтинів вибух

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