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Рятувальники завершили розбір завалів у столичній багатоповерхівці, кількість жертв знову зросла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Рятувальники завершили розбір завалів у столичній багатоповерхівці, кількість жертв знову зросла
Під тоннами бетону надзвичайники виявили рештки людських тіл
фото: ДСНС Києва

Пошукова операція тривала понад дві доби після масованого удару по Києву 2 липня

У Києві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у 16-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі, куди стався приліт 2 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Основний етап сьогоднішніх робіт проходив на рівні 12 та 13 поверхів, які зазнали найбільших руйнувань. Рятувальники розчистили близько 42 кубічних метрів будівельного сміття.

Рятувальники завершили розбір завалів у столичній багатоповерхівці, кількість жертв знову зросла фото 1

Довелося залучати спецтехніку з інших регіонів – за допомогою потужного автокрана з Рівненщини рятувальники демонтували та вилучили 24 уламки зруйнованих залізобетонних плит загальною вагою близько 53 тонн.

Під цими тоннами бетону надзвичайники виявили рештки людських тіл. Їх уже передали для проведення судово-медичної експертизи та ідентифікації. До робіт на об’єкті сьогодні залучалося 30 рятувальників та 8 одиниць техніки київського гарнізону.

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Загалом, станом на сьогодні, внаслідок російської атаки 2 липня загинула 31 людина та 102 – травмовані.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 21 загиблого, триває розбір завалів.

До слова, російські війська дедалі частіше застосовують для ударів по Києву нові реактивні безпілотні літальні апарати, які здатні розвивати швидкість до 500 км/год. Це змушує українські Сили оборони витрачати на їхнє збиття дороговартісні ракети-перехоплювачі.  

Також Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала кадри з висоти пташиного польоту, які демонструють масштаби руйнувань у Києві після чергового масованого удару Росії по столиці.

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Теги: армія сміття рятувальники будинок ворог демонтували Київ

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