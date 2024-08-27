Росіяни вигадали причину, навіщо обстріляли готель у Кривому Розі

Росіяни заявили, що в готелі нібито перебували «іноземні інструктори ЗСУ»

У ніч на 27 серпня РФ поцілила балістикою у готель в Кривому Розі

У ніч на 27 серпня російські війська атакували ракетами готель в Кривому Розі. Внаслідок атаки відомо про двох загиблих, п’ятьох постраждалих та значні руйнування.

Зокрема, росіяни вже вигадали причину чергового удару по цивільній інфраструктурі. Так, званий «координатор проросійського опору в Миколаєві» Сергій Лебедєв заявив, що у готелі нібито перебували «іноземні інструктори ЗСУ».

За словами терориста, внаслідок атаки нібито «15 англомовних постраждалих були евакуйовані військовими медиками».

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі.

Згодом стало відомо, що Внаслідок російського удару по Кривому Розі загинуло дві людини, ще п'ятеро – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Рятувальникам вдалося врятувати п'ятьох людей. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами ймовірно залишаються ще дві людини.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, щонайменше 127 ракет і 109 дронів запустили російській загарбники під час атаки.