Придніпровська ТЕС призупиняє теплопостачання через аварію

Теплопостачання на житловий масив Придніпровський повністю припинено

Частина мешканців Дніпра залишиться без опалення у найближчі декілька днів через аварію на Придніпровській ТЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Унаслідок технологічної проблеми теплопостачання на житловий масив Придніпровський тимчасово повністю припинено. Енергетикам вдалося утримати постачання тепла на базовому рівні, однак обладнання не витримало та стався ще один технологічний збій.

«Лише минулого року українська енергосистема зазнала 13 масованих ударів ворога. На літо 2024 року було зруйновано або пошкоджено близько 90% теплової генерації ДТЕК. Всього ж з початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були атаковані ворогом понад 200 разів», – йдеться в заяві.

Для відновлення мінімального теплопостачання фахівцям знадобиться щонайменше дві доби. Для проведення більш масштабного ремонту й усунення проблеми знадобиться два тижні.

Нагадаємо, Європейська комісія прогнозує інтеграцію енергетичних ринків України та Молдови до європейського ринку до кінця наступного року. Під час цієї зими Європа надала Україні 1,8 ГВт електроенергії.

До слова, американська сторона запропонувала запровадити мораторій на атаки по енергетичних обʼєктах України та Російської Федерації.