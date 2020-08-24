Прикордонники запевнили, що надійно охороняють кордон із Білоруссю



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Ситуація на українсько-білоруській ділянці кордону залишається спокійною Фото: Держприкордонслужба

Очільник Держприкордонслужби запевнив, що Україна має достатньо ресурсів для надійної охорони кордону з Білоруссю

Голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергій Дейнеко перевірив готовність підрозділів до виконання завдань на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Київської та Чернігівської областей.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

«На даний час підрозділи прикордонної служби України охороняють державний кордон з Республікою Білорусь посилено. Ми залучили додаткові сили та засоби, аби забезпечити належний захист кордону. Ці заходи спрямовані в першу чергу, на недопущення нестандартних ситуацій чи будь-яких провокацій. Ситуація залишається спокійною», – зазначив Дейнеко.

Він додав, що українські прикордонники збирають та враховують всю наявну інформацію, що може впливати на стан охорони кордону. Активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів. Крім того, залучено необхідні резерви, в тому числі катери Safe Boat 27 мобільного прикордонного загону «Дозор», отримані в рамках міжнародної технічної допомоги. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотників.

Як зазначається, щоденно прикордонники забезпечують оформлення близько 5 тисяч осіб на в’їзд та виїзд з України. При цьому зараз на кордоні з Білоруссю функціонують 7 пунктів пропуску, а 10 тимчасово закриті рішенням Кабміну у зв’язку із заходами щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції.

Окремо наголошувалося, що ділянці кордону з Білоруссю не притаманний рух незаконних мігрантів, проте за сім місяців цього року було виявлено майже 50 іноземців, які порушили правила перебування в Україні, а також понад 30 потенційних нелегальних мігрантів, яким відмовлено у в’їзді. Також зафіксовано і припинено близько 400 спроб незаконного переміщення товарів, виявлено 40 одиниць зброї, здебільшого холодної.

Голова ДПСУ визначив подальші завдання керівникам прикордонних загонів та акцентував увагу на оперативному і швидкому прийнятті рішень у разі загострення ситуації чи при виникненні нестандартних ситуацій.

«Ми маємо достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону з Білоруссю. І наше головне завдання - залишатися пильними, посилювати протидію протиправній діяльності й упереджувати будь-які провокації. Люди, які перетинають кордон мають отримати всі належні умови відповідно до законодавства, натомість наші дії мають бути рішучими у разі спроб порушення кордону», – наголосив Дейнеко.

Раніше повідомлялося, що Україна посилює контроль на кордоні з Білоруссю.

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