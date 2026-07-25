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На Донеччині «Азов» відбив механізований штурм росіян, ліквідовано понад 120 окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Донеччині «Азов» відбив механізований штурм росіян, ліквідовано понад 120 окупантів
командувач Нацгвардії Олександр Півненко та командир «Азова» Денис Прокопенко під час роботи в районах виконання бойових завдань
фото: Олександр Півненко/Telegram

Окупанти розпочали наступ одночасно з двох напрямків

1-й корпус Національної гвардії «Азов» разом із суміжними підрозділами Сил оборони зірвав один із наймасштабніших механізованих штурмів росіян. Українські захисники знищили техніку та озброєння окупантів, а також ліквідували понад 120 російських військових. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, інформує «Главком».

Спробу одного з наймасштабніших механізованих штурмів росіяни здійснили 22 липня, застосувавши десятки одиниць броньованої та легкої техніки, а також безпілотники.

Окупанти розпочали наступ одночасно з двох напрямків. Із району селища Новоекономічне висунулися підрозділи 41-ї гвардійської загальновійськової армії та 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії Збройних сил РФ. Водночас із району села Воздвиженка намагалися просунутися підрозділи 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Протягом чотирьох годин російські військові намагалися прорватися до населених пунктів у районі села Шахове. Для підтримки штурму вони застосували безпілотники «Гербера» та «Ланцет», а також РСЗВ «Торнадо-С».

Українські військові замінували підступи до своїх позицій та зруйнували мостові переправи. Під час штурму окупанти намагалися навести понтонні переправи, однак їх також знищили Повітряні сили ЗСУ.

У результаті нацгвардійці разом із підрозділами Сил оборони відбили російський штурм, знищивши:

  • 7 танків;
  • 6 бойових броньованих машин;
  • 1 реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град»;
  • 1 реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С»;
  • 3 одиниці спеціальної техніки;
  • 47 одиниць легкої техніки.

Крім того, українські військові ліквідували 123 окупантів, ще 29 – поранили.

«Ворожий штурм було відбито завдяки злагодженій роботі підрозділів 1-го корпусу НГУ «Азов», ЦСО «А» СБУ, Сил безпілотних систем, Повітряних сил ЗСУ, підрозділів ДПСУ, зокрема Головного відділу безпілотних систем «Фенікс», підрозділів Національної гвардії України та Збройних сил України, які виконують завдання на цьому напрямку», – повідомив Олександр Півненко.

Раніше бійці 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг» відбили чергову спробу штурму на Оріхівському напрямку. Окупанти намагалися прорватися крізь бойові порядки українських військових на квадроциклах.

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Теги: окупанти наступ штурм росіяни Нацгвардія Азов

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