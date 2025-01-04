Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кирило Буданов святкує день народження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кирило Буданов святкує день народження
Ще до того моменту, як Буданов очолив Головне управління розвідки, на нього було здійснено кілька замахів
фото з відкритих джерел

Очільнику ГУР сьогодні виповнилось 39

Сьогодні, 4 січня, головному розвіднику України, начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майору, повному кавалеру ордена «За мужність» Кирилу Буданову виповнилося 39 років.

Народився іменинник у Києві. Навчався в Одеському інституті Сухопутних військ, після закінчення якого він служив в спецназі Головного управління розвідки Міноборони. 

Починаючи з 2014 року капітан Буданов, як представник ГУР, брав активну участь у військових операціях проти російських окупантів у східних областях України. Протягом цього періоду отримав кілька поранень. Пізніше Кирило Буданов розповідав журналістам, що поранення були у шийному та спинному відділах. До того ж один з уламків міни досі є у нього під серцем, адже витягти його неможливо, бо це небезпечно для життя.

2016 року Буданов був одним з учасників спецоперації ГУР на території окупованого Криму. Метою було знищення російських військових гелікоптерів у Джанкої (цю техніку, підозрювали в ГУР, окупанти могли використати для захоплення дамби Північнокримського каналу). Під час цієї операції група, яку очолював Кирило Буданов, у бою знищила підрозділ ФСБ «Вимпел».

В середині 2020 року офіцер став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, та комітет з питань розвідки при президентові України.

Ще до того моменту, як Буданов очолив Головне управління розвідки, на нього було здійснено кілька замахів.

Цікаві факти про очільника ГУР:

  • За даними ЗМІ, у квітні 2019-го російськими спецслужбами в Києві було скоєно невдалий замах на Буданова;
  • У вересні 2022-го Буданов брав участь в операції з наймасштабнішого обміну полоненими між Україною та РФ, коли додому повернулися 215 українських захисників, у тому числі понад 100 бійців і командирів Азова;
  • У 2022 році Буданову присвоєно звання генерал-майора, а також удостоєно державною нагородою — Хрестом бойових заслуг;
  • Курівник ГУР був тричі поранений (два поранення середньої тяжкості й одне важке)
  • Дружина Буданова Маріанна – професійний психолог;
  • За версією видання «НВ» Буданов увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових, які мають безпосереднє відношення до бойових дій і мають авторитет в армії, серед цивільних та у владі.

Однією із найвідоміших операцій ГУР під час повномасштабної війни стало захоплення російського військового гелікоптера Мі-8 з території країни-агресора на аеродром в Полтаві у 2023 році. Ця операція тривала понад пів року і завершилася успішним перельотом гвинтокрила окупантів аж із Курська.

3 квітня 2022 року, після звільнення Півночі України, очільник ГУР став генерал-майором, а за півтора року, 7 вересня 2023-го, отримав звання генерал-лейтенанта.

Читайте також:

Теги: Кирило Буданов день народження розвідка війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Буданов став главою Головного управління розвідки в серпні 2020 року
Буданов прокоментував свої відносини з Офісом президента
29 листопада, 2024, 12:03
Ангеліна Паламар із нагородою
Буданов нагородив 100-річну українку, яка воювала проти Росії ще в минулому столітті
9 листопада, 2024, 15:36
Джерело NV на Банковій зауважило, що деякі публічні кроки та заяви керівника ГУР нашкодили Україні
Банкова вже вдруге планує звільнити керівника ГУР Буданова – ЗМІ
25 листопада, 2024, 20:30
Кирило Буданов подякував музикантам за їхню громадянську позицію
Буданов отримав подарунок від відомого українського гурту (фото)
16 грудня, 2024, 09:01
Український безпілотник уразив гелікоптер Мі-8
Операція зі знищення російського гелікоптера дроном: Буданов розповів деталі
31 грудня, 2024, 15:47
Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну
Україна евакуювала понад 30 своїх громадян із Сирії – деталі операції від розвідки
21 грудня, 2024, 16:45
Буданов назвав винних у авіакатастрофі у Казахстані
Буданов прокоментував катастрофу літака Азербайджанських авіаліній
27 грудня, 2024, 08:51
Буданов заявив, що хоч наразі змін у настроях російського суспільства, не спостерігається, це не означає, що цього не станеться у майбутньому
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
31 грудня, 2024, 22:15
У Рязанскій області було знищено два електровози ВЛ-80
ГУР: За грудень в Росії знищено девʼять одиниць рухомого залізничного складу
31 грудня, 2024, 22:44

Суспільство

Закрив собою пораненого побратима. Згадаймо Героя України Владислава Аллерова
Закрив собою пораненого побратима. Згадаймо Героя України Владислава Аллерова
Кирило Буданов святкує день народження
Кирило Буданов святкує день народження
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ у 2024 році? Звіт Центру нацспротиву
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ у 2024 році? Звіт Центру нацспротиву
Укренерго нагадує українцям як ощадливо споживати електроенергію в період похолодання
Укренерго нагадує українцям як ощадливо споживати електроенергію в період похолодання
Українці почали отримувати кошти за програмою «єКнига». Як подати заявку?
Українці почали отримувати кошти за програмою «єКнига». Як подати заявку?
Невеликий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 4 січня
Невеликий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 4 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 січня 2025
42K
Розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути військову техніку з Сирії
22K
Гривня з кожної посилки йде Милованову? Опозиційна депутатка викрила схему «Укрпошти»
16K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ у 2024 році? Звіт Центру нацспротиву
13K
Вбивство Фаріон. Підозрюваному продовжено арешт (відео)

Новини

Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Сьогодні, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Сьогодні, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Сьогодні, 02:59
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 сiчня, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua