Кирило Буданов святкує день народження

Ще до того моменту, як Буданов очолив Головне управління розвідки, на нього було здійснено кілька замахів

Очільнику ГУР сьогодні виповнилось 39

Сьогодні, 4 січня, головному розвіднику України, начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майору, повному кавалеру ордена «За мужність» Кирилу Буданову виповнилося 39 років.

Народився іменинник у Києві. Навчався в Одеському інституті Сухопутних військ, після закінчення якого він служив в спецназі Головного управління розвідки Міноборони.

Починаючи з 2014 року капітан Буданов, як представник ГУР, брав активну участь у військових операціях проти російських окупантів у східних областях України. Протягом цього періоду отримав кілька поранень. Пізніше Кирило Буданов розповідав журналістам, що поранення були у шийному та спинному відділах. До того ж один з уламків міни досі є у нього під серцем, адже витягти його неможливо, бо це небезпечно для життя.

2016 року Буданов був одним з учасників спецоперації ГУР на території окупованого Криму. Метою було знищення російських військових гелікоптерів у Джанкої (цю техніку, підозрювали в ГУР, окупанти могли використати для захоплення дамби Північнокримського каналу). Під час цієї операції група, яку очолював Кирило Буданов, у бою знищила підрозділ ФСБ «Вимпел».

В середині 2020 року офіцер став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, та комітет з питань розвідки при президентові України.

Ще до того моменту, як Буданов очолив Головне управління розвідки, на нього було здійснено кілька замахів.

Цікаві факти про очільника ГУР:

За даними ЗМІ, у квітні 2019-го російськими спецслужбами в Києві було скоєно невдалий замах на Буданова;

У вересні 2022-го Буданов брав участь в операції з наймасштабнішого обміну полоненими між Україною та РФ, коли додому повернулися 215 українських захисників, у тому числі понад 100 бійців і командирів Азова;

У 2022 році Буданову присвоєно звання генерал-майора, а також удостоєно державною нагородою — Хрестом бойових заслуг;

Курівник ГУР був тричі поранений (два поранення середньої тяжкості й одне важке)

Дружина Буданова Маріанна – професійний психолог;

За версією видання «НВ» Буданов увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових, які мають безпосереднє відношення до бойових дій і мають авторитет в армії, серед цивільних та у владі.

Однією із найвідоміших операцій ГУР під час повномасштабної війни стало захоплення російського військового гелікоптера Мі-8 з території країни-агресора на аеродром в Полтаві у 2023 році. Ця операція тривала понад пів року і завершилася успішним перельотом гвинтокрила окупантів аж із Курська.

3 квітня 2022 року, після звільнення Півночі України, очільник ГУР став генерал-майором, а за півтора року, 7 вересня 2023-го, отримав звання генерал-лейтенанта.