Чи повернуться журналісти до парламенту? Новий глава комітету зі свободи слова дав прогноз

«Я в захваті від наших героїчних журналістів, але це до першого прильоту»

Комітет зі свободи слова проведе переакредитацію ЗМІ, яким можна відвідувати парламент, аби очистити перелік від заборонених або фейкових журналістів. Однак допустити журналістів до Ради навряд чи вдасться до завершення воєнного стану. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив новий глава комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин.

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Як зазначив нардеп, основним із голових питань залишається безпека журналістів, які перебуватимуть у Верховній Раді.

«Наразі базовим залишається питання, куди журналісти матимуть доступ та яка кількість людей може скористатися укриттям. Будівля Ради не була розрахована на те, що доведеться в ній переховуватися, але якісні сховища є поруч. З апаратом ми зробили запит до ДСНС та СБУ, аби дізнатися чітку кількість людей, яким у Раді можна гарантувати захист. Зараз, наприклад, коли приїжджає міжнародна делегація, то працівники апарату переходять на інші локації, бо навіть для них не вистачає місць. Держава має гарантувати безпеку для всіх присутніх», – пояснює глава парламентського комітету.

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Юрчишин каже, допуск журналістів до Верховної Ради навряд чи дозволять до завершення воєнного стану.

«Теоретично парламент може закласти кошти на розвиток укриття, але за це нас відразу ж розкритикують, бо це не пріоритет. Водночас це має бути в планах, адже Росія нікуди не дінеться. Нарікання на закриту роботу Верховної Ради логічне, але водночас і більш багатогранне. Апарат створив пресцентр для журналістів на Липській. Я запитував у апарату, чи отримували вони пропозиції, як покращити його роботу та доступ до нього, але нічого такого не надходило. Журналісти просто сказали, що їм там незручно», – зауважив Юрчишин.

Нардеп заявив, що збирається посилювати парламентський пресцентр на Липській та наголосив, що «не планує бути зручним для всіх».

«У нас війна та обмеження, тому ми маємо витискати максимум із того, що зараз маємо. Це якби наші військові сказали, що не будуть стріляти «Іглою», бо чекають, поки дійдуть «Джавеліни». Розумію, що таким чином зараз дещо нариваюся на критику журналістського середовища, але я не планую бути мегазручним для всіх», – зауважив глава комітету зі свободи слова.

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За словами Юрчишина, робота Верховної Ради в закритому режимі не пов’язана з цензурою.

«Політики, які хочуть ховатися, знайдуть будь-які аргументи і заховаються. І безпекові питання зараз справді дають таку можливість. Питання, а що ж первинне – їхнє бажання сховатися чи безпека? Первинною зараз є безпека. Я в захваті від наших героїчних журналістів, але це до першого прильоту. Доліт «Кинджала» до Києва – кілька хвилин, їх ми не завжди збиваємо. Ми не можемо ставити під ризик громадян, бо їхня безпека – це пріоритет держави», – пояснив глава парламентського комітету.

Як зазначив Юрчишин, Україні потрібно покращувати рівень якості доступу до інформації.

Нагадаємо, Верховна Рада України обрала головою Комітету з питань свободи слова представника фракції «Голос» Ярослава Юрчишина.

Раніше новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що ефективність національного телемарафону на сьогодні – під питанням.

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Також Юрчишин заявив, що журналісти не мають дегуманізувати народних депутатів та гіперболізувати їхній побут, роблячи з цього новини

До слова, першими кроками на посаді головою комітету з питань свободи слова нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин бачить зустріч з об'єднаннями журналістів, перезапуск Експертної ради та підготовку кроків спільно з журналістськими середовищами на кількох напрямках.