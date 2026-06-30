Бензиновий колапс у Росії. Кремль пояснив, як рятуватиме ситуацію

Росія вже залежна від імпорту пального

Пєсков визнав: країна-агресорка вже не здатна впоратися з паливною кризу самотужки

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія веде переговори щодо можливого імпорту нафтопродуктів. Як інформує «Главком», про це представник Кремля сказав у коментарі російським пропагандистам.

«Контакти здійснюються. Якщо будуть досягнуті домовленості щодо прийнятних цін, це буде реалізовано», – сказав Пєсков, підтвердивши попередні повідомлення у ЗМІ про початок переговорів щодо можливого імпорту нафтопродуктів.

За його словами, імпорт нафтопродуктів може стати «ще одним кроком на шляху стабілізації ринку», який буцімто допоможе «збити оцей ажіотажний попит».

З якими саме країнами ведуться переговори, представник Кремля не уточнив.

Нагадаємо, що минулого тижня агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія звернулася з проханням про постачання близько 50 тис. т бензину АІ-92 до Казахстану.

28 червня президент Росії Володимир Путін провів нараду з членами уряду, на якій доручив ухвалити системні заходи для стабілізації паливного ринку.

Як заявляв віцепрем’єр Росії Олександр Новак, можливість імпорту пального є одним із таких заходів. Також, за його словами, путінська влада розглядає можливу заборону на експорт дизельного пального.

Як відомо, масовані атаки українських безпілотників спровокували масштабну паливну кризу в Росії, внаслідок якої дефіцит бензину поширився з окупованого Криму на південні регіони, Сибір і навіть Москву.