Син соратника Путіна побудує найбільшу мережу крематоріїв в Росії

Проєкт реалізується на тлі колосальних втрат Росії під час війни в Україні

Син сенатора з Курської області Єгор Бриксін вирішив побудувати найбільшу в Росії мережу крематоріїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

«У Кузбасі та сусідніх регіонах набирає обертів проєкт зі створення найбільшої в країні приватної мережі крематоріїв. Компанія «Кемеровський ритуальний центр» (КРЦ), що володіє недобудованим крематорієм у Кемерово, викупила у «Совкомбанку» діючий крематорій у Томську. Угода була укладена наприкінці квітня 2026 року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співвласниками КРЦ тепер є уродженці Кузбасу, які ведуть успішний бізнес у Москві та Калінінграді: 50% компанії отримали Олексій Нікіфоров і Максим Черкасов (їм належить великий підрядник РЗД «Вагонтехсервіс», а також готель Mercure у Калінінграді), ще 25% – Єгор Бриксін, син сенатора Ради Федерації від Курської області Олександра Бриксіна. Початковий інвестор, депутат парламенту Кемеровського району Кирило Володимиров, зберіг за собою решту 25%.

Бізнес-план нових власників – побудувати «найбільшу в країні приватну мережу крематоріїв». Їх цікавлять діючі об’єкти та майданчики з високим ступенем готовності, насамперед у Сибіру: Барнаул і Новосибірськ, де зараз триває корпоративний конфлікт між спадкоємцями власників місцевого крематорію.

Будівництво кемеровського крематорію розпочалося у 2022 році. Комплекс із двох печей, траурного залу та адміністративного блоку зайняв 8 га поруч із найбільшим кладовищем міста. Інвесторами тоді виступили депутат Кирило Владимиров та ексдиректор московського ДУП «Ритуал» Олексій Сулоєв. Однак до кінця 2023 року у Владимирова закінчилися гроші, і будівництво було законсервовано. Наприкінці квітня 2026 року у КРЦ змінилися власники – Сулоєва серед нових співвласників уже не було. Підрядники та кредитори почали подавати позови до суду на замовника будівництва – компанію «Індекс».

Томський крематорій, який тепер увійшов до імперії Бриксина-молодшого, був запущений у жовтні 2022 року. За 3,5 роки в ньому провели близько 6,5 тис. кремацій, а в останні місяці обсяг досяг стабільних 150 процедур на місяць (середня смертність у Томській агломерації – близько 675 осіб на місяць).

Зазначається, що проєкт реалізується на тлі колосальних втрат Росії під час війни в Україні.

Нагадаємо, видатки російського бюджету на ритуальні послуги для військовослужбовців, загиблих у війні проти України, сягнули історичного максимуму. За підсумками 2025 року через систему державних закупівель на меморіали та організацію поховань було спрямовано понад 128 млн рублів, що у рази перевищує показники попередніх років.