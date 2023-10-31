Чоловік, якого спіймали на домашньому насильстві, намагався повіситися в туалеті

Чоловіка вдалося врятувати, його життю нічого не загрожує

Поліцейські знайшли чоловіка, коли той вже був непритомний

У Луцьку чоловік, до якого викликали поліцію через домашнє насильство, намагався накласти на себе руки. Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції на сторінці у Facebook.

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«У Луцьку, 29 жовтня, близько 20:00, працівники сектору протидії домашньому насильству отримали виклик про вчинення домашнього насильства місцевим жителем щодо своєї співмешканки. Прибувши на місце події та з’ясувавши усі обставини, поліцейські встановили факт вчинення насильства 54-річним лучанином», – йдеться в повідомленні.

Під час оформлення адміністративних матеріалів чоловік попросився в туалет, зачинився там та спробував вкоротити собі віку. Правоохоронці кинулися рятувати лучанина.

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Відчинивши двері, поліцейські перерізали мотузку, на якій він намагався повіситися, та почали надавати йому домедичну допомогу. Чоловік вже був непритомний.

На місце викликали медиків. З чоловіком усе добре, його життю нічого не загрожує.

Повідомляється, що за вчинене домашнє насильство кривдник понесе адміністративну відповідальність, передбачену статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Нагадаємо, у Москві під вікнами багатоповерхівки знайшли тіло 75-річного Віктора Смагіна – ключового свідка трагедії на Чорнобильській АЕС. Він нібито наклав на себе руки на тлі загострення важкої хвороби.

Раніше повідомлялося, що в Києві з 24-го поверху багатоповерхівки стрибнули брат та сестра. Встановлено, особи 2005 та 2006 років народження. Від отриманих травм потерпілі загинули на місці. Брат і сестра, які вистрибнули з 24-го поверху висотки у Києві, жили у прийомній сім'ї у місті Березань Київської області. У столицю вони приїхали спеціально для того, щоб скоїти суїцид.