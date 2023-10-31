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Чоловік, якого спіймали на домашньому насильстві, намагався повіситися в туалеті

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чоловік, якого спіймали на домашньому насильстві, намагався повіситися в туалеті
Чоловіка вдалося врятувати, його життю нічого не загрожує
фото: скріншот

Поліцейські знайшли чоловіка, коли той вже був непритомний

У Луцьку чоловік, до якого викликали поліцію через домашнє насильство, намагався накласти на себе руки. Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції на сторінці у Facebook.

«У Луцьку, 29 жовтня, близько 20:00, працівники сектору протидії домашньому насильству отримали виклик про вчинення домашнього насильства місцевим жителем щодо своєї співмешканки. Прибувши на місце події та з’ясувавши усі обставини, поліцейські встановили факт вчинення насильства 54-річним лучанином», – йдеться в повідомленні.  

Під час оформлення адміністративних матеріалів чоловік попросився в туалет, зачинився там та спробував вкоротити собі віку. Правоохоронці кинулися рятувати лучанина.

Відчинивши двері, поліцейські перерізали мотузку, на якій він намагався повіситися, та почали надавати йому домедичну допомогу. Чоловік вже був непритомний.

На місце викликали медиків. З чоловіком усе добре, його життю нічого не загрожує.

Повідомляється, що за вчинене домашнє насильство кривдник понесе адміністративну відповідальність, передбачену статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у Москві під вікнами багатоповерхівки знайшли тіло 75-річного Віктора Смагіна – ключового свідка трагедії на Чорнобильській АЕС. Він нібито наклав на себе руки на тлі загострення важкої хвороби. 

Раніше повідомлялося, що в Києві з 24-го поверху багатоповерхівки стрибнули брат та сестра. Встановлено, особи 2005 та 2006 років народження. Від отриманих травм потерпілі загинули на місці. Брат і сестра, які вистрибнули з 24-го поверху висотки у Києві, жили у прийомній сім'ї у місті Березань Київської області. У столицю вони приїхали спеціально для того, щоб скоїти суїцид.

Теги: домашнє насильство чоловік самогубство

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