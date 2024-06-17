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Негода на Київщині: рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Негода на Київщині: рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків (фото)
Рясні зливи напередодні спричинили підтоплення приватних будинків
фото: ДСНС

У Бориспільському, Фастівському, Обухівському та Бучанському районах затопило присадибні ділянки

Рятувальники Київської області на вихідних відкачували воду з підтоплених приватних будинків, спричинених сильними зливами протягом останніх кількох днів. Про це пише Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Після частої та сильної дощової негоди, що сталася напередодні, у кількох районах області (Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський) затопило приватні будинки та присадибні ділянки.

Негода на Київщині: рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків (фото) фото 1
фото: ДСНС
Негода на Київщині: рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків (фото) фото 2
фото: ДСНС

Рятувальники оперативно відповіли на виклики місцевих мешканців, надаючи необхідну допомогу у відкачуванні води з підвалин та подвір'їв.

Нагадаємо, у суботу, 15 червня, Київ після обіду накрило сильним дощем. На опублікованих в соцмережах фото і відео можна побачити наслідки негоди. Зокрема, місцями підтопило дороги та підземні переходи. При цьому, як пишуть очевидці, злива тривала недовго, максимум 15 хвилин.

Посеред дороги б’ють водяні гейзери, а вулиці пішли під воду.

Також у Києві 12 червня, випало більш ніж половина місячної норми опадів. Про це повідомляє КМДА. Зазначається, що станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів, при тому, що нормативний обсяг опадів за місяць - 74 мм. Тобто за сьогодні у столиці випало більш ніж половина місячної норми.

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Теги: рятувальники Київщина дороги ДСНС

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