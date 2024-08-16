Як операція ЗСУ в Курській області вплине на обмін полоненими: Лубінець зробив заяву

Операція в Курській області Росії покращує ситуацію з поверненням українських громадян із території Російської Федерації чи окупації

Найближчим часом обміну полоненими у форматі «всіх на всіх» із Російською Федерацією не відбудеться. Натомість українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни полоненими відбулися. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Радіо Свобода».

«Постійно українська сторона виступає з ініціативою проведення великих обмінів, у тому числі неодноразово через посередників ми виступали з ініціативою проведення обмінів «всіх на всіх». Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін «всіх на всіх»? Ні, не вірю. Чи вірю я, що українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни відбувалися? Так, цим займається велика команда Координаційного штабу, я особисто в щоденному режимі», – сказав омбудсмен.

Водночас омбудсмен підтвердив, що операція ЗСУ в Курській області Росії покращує ситуацію з поверненням українських громадян із території Російської Федерації, а також з окупованих територій України. За словами Лубінця, українська сторона в цьому процесі хоче спиратися на принцип справедливості й домовитися з Російською Федерацією про принципи проведення обмінних процесів.

«Мені би дуже хотілося, щоб ми з Росією домовилися нарешті про принципи проведення обмінних процесів і повернення цивільних громадян, використовуючи цю ситуацію… Нам треба використовувати принцип справедливості. Хто раніше потрапив у полон, той раніше виходить. У нас є списки військовополонених і цивільних заручників, яких росіяни взяли в полон ще до початку повномасштабного вторгнення – з 2014 року, в нас є оборонці Маріуполя, які більше ніж два роки перебувають у полоні. Серед них є навіть ті, хто після верифікації і підтвердження Міжнародним комітетом Червоного Хреста був поранений у полоні, що взагалі нонсенс із погляду міжнародного гуманітарного права», – заявив він.

Лубінець не уточнив, чи російська сторона вже надала списки людей, яких в рамках обмінного процесу хоче повернути в першу чергу, посилаючись на чутливість обмінних домовленостей. Проте він додав, що розуміє потребу суспільства бути проінформованими про перебіг домовленостей. За словами Лубінця, саме тому на нараді з президентом Володимиром Зеленським вирішили створити громадську раду з питань обмінів полоненими, щоб родини полонених і керівники громадських організацій могли бути залучені в ці процеси й отримувати певну інформацію.

Нагадаємо, український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.

До слова, Україна із російського полону у першу чергу планує повертати важко поранених, жінок, тих, хто перебуває в полоні вже довгий час та воїнів з «Азовсталі»