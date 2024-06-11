Нардепка Безугла замислилася про посаду очільниці Міноборони

Мар'яна Безугла зробила нову заяву про діяльність Міністерства оборони

Народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала пост у соцмережах, де висунула пропозиції щодо змін у Міністерстві оборони та Генштабі, за умови якби вона стала очільницею оборонного відомства. Про це нардепка написала у Facebook.

За словами Безуглої, найперше, що вона зробила б на посаді, – запропонувала президентові призначити не «совкового» та не «фракційного очільника війська». Також вона б провела аудит усіх призначень, зняттів комбригів та комбатів, переведень «неугодних» тощо.

«Взагалі, передивитися всіх мобілізованих від 24 лютого 2022 року, хто був у бойових підрозділах та дати їм подальший розвиток для використання досвіду…Завершити реально, а не частково аудит невоюючих підрозділів та штабів. Розформувати зайві прокладки структур управління, перетрусити весь Генштаб і відправити в бойові підрозділи остаточно / на ротації, а з бойових підрозділів – в Генштаб», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Безугла також пропонує провести контррозвідувальну перевірку на шпигунів, агентів впливу та «проросійських консерв у Міноборони та Генштабі». Залучити кращих цивільних та мобілізованих спеціалістів на усі рівні без обмежень.

«Зупинити створення нових механізованих сухопутних бригад, спрямувати зусилля на поповнення існуючих бойових підрозділів, розвиток їхнього бренду, підготовки, сталості колективів, аналізу діяльності. Сконцентруватися на поповнені технікою і боєприпасами саме воюючих досвідчених підрозділів. Ввести обов'язкові критерії навченості людей, злагодження підрозділів, фактичної укомплектованості і готовності. Запровадити обов'язкові ротації бригад, передусім внутрішні… Взагалі, провести аудит майорів-полковників у вищих штабах та визначити для кожного ріст і діяльність. Підозрюю, набереться ціла надлишкова полковнича бригада, ще треба думати, куди і як її», – зазначила вона.

Безугла також пропонує провести переатестацію усіх генералів та відправити більшість у відставку, «щоб не накопичувались і не нили про посади та не дестабілізували ситуацію».

«І хтось скаже, тут же стільки нормативної документації міняти, чи щось тут взагалі неможливо. Я скажу, немає нічого неможливого, у війні виграє швидший, гнучкіший, розумніший. Ви зараз можете самі відповісти собі, чи ми виграємо», – додала нардепка.

Нагадаємо, нардепка Мар’яна Безугла заявила, що у ЗСУ масово поширені «репресії» проти «неугодних». Вона закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії «безпечно звернутися і розказати правду», написавши їй особисто.

До слова, село Роботине на Запорізькому напрямку нібито вже як кілька тижнів не контролюють Сили оборони. І віднедавна це ж буцімто стосується і Кринок на Херсонському напрямку. Таку думку висловила народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.