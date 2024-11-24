Нещодавно російський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що він занепокоєний довгостроковою економічною стабільністю Росії

Російська влада стурбована економічними витратами на продовження війни в Україні, зокрема, на виплату компенсацій російським солдатам. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, про це свідчить законопроект, який 22 листопада представило Міноборони РФ. Він зобов'яже російських солдатів повернути одноразові виплати, отримані під час підписання військових контрактів, якщо росіяни вчинять грубе дисциплінарне порушення або ухиляться від військової служби.

В ISW дійшли висновку, що цим законопроектом російське Міноборони, ймовірно, має намір стимулювати найкращу дисципліну серед російських військовослужбовців. Особливо з огляду на те, що росіяни продовжують публічно скаржитися на погане поводження російського військового командування із солдатами РФ.

Також аналітики додали, що нещодавно російський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що він занепокоєний довгостроковою економічною стабільністю Росії, зокрема й за рахунок скорочення виплат російським солдатам, які отримали поранення на полі бою.

Нагадаємо, як зазначили «Важные новости», федеральный бюджет Росії затверджено з рекордними військовими витратами. У представленій версії бюджету за підсумками другого читання внесені ряд змін, пише ТАСС. Так, додаткові кошти виділені грантам і субсидії фонду «Защитники Отечества», який допомагає «ветеранам СВО». Його осолює племінниця Путіна Анна Цивілєва.

До слова, Російська Федерація за тиждень війни в Україні витрачає більше, аніж 80% її регіонів протягом року. Про це свідчить проєкт бюджету РФ а наступний рік, повідомляє The Moscow Times. За даними видання, наступного року Росія планує військові видатки на рівні 13,2 трильйона рублів, або ж $95,4 млрд впродовж 2025 року. З цього слідує, що в день в Росії на війну планують витрачати 38 млрд рублів або майже $275 млн.

Також Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдалі західні санкції. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на низку економістів та аналітиків. Видання зазначає, що російська економіка перегрілась лише частково. Так, диктатору Володимиру Путіну потрібно щомісячно поповнювати лави армії на 20 тис. осіб через високий рівень смертності та поранень. Однак в підсумку в країні зафіксована майже повна зайнятість та стрімке зростання заробітної плати.