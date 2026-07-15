Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ситуація виявилася гіршою за очікування. Росія визнала проблеми з інфляцією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Ситуація виявилася гіршою за очікування. Росія визнала проблеми з інфляцією
Банк Росії отримав невтішні прогнози від економістів
фото: ua.news

Російські аналітики погіршили прогнози щодо інфляції, економічного зростання та цін на нафту, а повернення до цільового показника тепер очікують лише через кілька років

Російські економісти суттєво погіршили прогноз щодо стану економіки країни. Зокрема, вони очікують вищу інфляцію, повільніше зростання ВВП і нижчі ціни на нафту, а до цільового рівня інфляції у 4% Росія, за новими оцінками, зможе повернутися лише у 2029 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на липневе макроекономічне опитування Банку Росії.

За оновленими прогнозами, річна інфляція наприкінці 2026 року становитиме 6,2%, хоча ще місяць тому очікувалося 5,3%. Прогноз на 2027 рік також переглянули у бік погіршення – із 4,4% до 4,6%.

Через погіршення інфляційних очікувань економісти підвищили й прогноз щодо ключової ставки Центробанку РФ. Тепер у 2026 році вона, за їхніми оцінками, становитиме в середньому 14,5%, а у 2027 році – 12,2%. Зниження ставки прогнозують не раніше 2028 року.

Одночасно погіршилися й очікування щодо економічного зростання. Якщо раніше аналітики прогнозували зростання російського ВВП у 2026 році на 0,7%, то тепер очікують лише 0,6%. Прогноз на 2027 рік також знизили – із 1,5% до 1,3%.

Крім того, експерти переглянули прогноз середньої ціни російської нафти, яка використовується для розрахунку податків. На 2026 рік очікування знизили з 70 до 63 доларів за барель. На 2027 рік прогноз становить 58 доларів, а на 2028–2029 роки – 57 доларів за барель.

Водночас оцінки курсу рубля майже не змінилися. За прогнозами, середній курс у 2026 році становитиме 78,4 рубля за долар, а у 2027 році – 86,6 рубля.

Погіршення економічних прогнозів відбувається на тлі паливної кризи, яка посилилася після ударів по російській нафтопереробній та енергетичній інфраструктурі. Раніше Банк Росії повідомляв, що лише прямий вплив дефіциту пального додав 0,33 відсоткового пункту до червневої інфляції, не враховуючи подорожчання логістики та перевезень.

Нагадаємо, напередодні російський фондовий ринок різко впав після повідомлень про новий американський законопроєкт щодо посилення санкцій проти РФ. Попри те, що документ ще не ухвалений, інвестори почали масово продавати акції найбільших російських компаній, а індекс Московської біржі опустився до найнижчого рівня з грудня 2022 року.

Читайте також:

Теги: росіяни росія інфляція нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Собянін заявив про безпрецедентний удар безпілотників по Москві
Собянін заявив про безпрецедентний удар безпілотників по Москві
Сьогодні, 03:55
Річард Гір висловився про війну в Україні
Голлівудський актор Річард Гір засудив Путіна
13 липня, 19:33
НПЗ розташований за 2, 5 тис. км від кордону з Україною
Генштаб підтвердив ураження Омського НПЗ за 2,5 тис. км від кордону України
6 липня, 15:38
У березні 2025 року Левін уклав контракт із Міністерством оборони РФ і долучився до злочинної війни проти України
Був розвідником у бригаді спецпризначення. ЗСУ ліквідували призера чемпіонату Росії з біатлону
6 липня, 11:58
Путін може сісти за стіл переговорів через атаки на Крим, але може і навпаки, загострити ситуацію
The Times: Атакуючи Крим, Україна планує змусити Путіна сісти за стіл переговорів
29 червня, 04:44
Розслідування показало, як Росія обходить санкції через Туреччину
Стало відомо, яка країна допомагає Росії обходити нафтові санкції
26 червня, 11:16
Одне із найстаріших хімічних підприємств Росії неодноразово опинялося під ударом безпілотників
Дрони вчетверте атакували завод «Азот» – ключове підприємство ВПК РФ
26 червня, 05:15
Юрій Лоза підтримує російську агресію проти України
«В Крым хочется, но...». Путініст Юрій Лоза розказав, як ЗСУ зіпсували йому літо
24 червня, 10:15
РФ повністю виводить з обігу картки Visa та Mastercard
РФ повністю виводить з обігу Visa та Mastercard
18 червня, 12:56

Економіка

Ситуація виявилася гіршою за очікування. Росія визнала проблеми з інфляцією
Ситуація виявилася гіршою за очікування. Росія визнала проблеми з інфляцією
Акції найбільших компаній РФ обвалилися: причина
Акції найбільших компаній РФ обвалилися: причина
Росіяни влаштували перестрілку в черзі за пальним: чим все закінчилося
Росіяни влаштували перестрілку в черзі за пальним: чим все закінчилося
Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий «Газпром нафтохім Салават»
Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: чим важливий «Газпром нафтохім Салават»
Вибухи від Башкирії до Криму: дрони атакували НПЗ та підстанцію (фото, відео)
Вибухи від Башкирії до Криму: дрони атакували НПЗ та підстанцію (фото, відео)
Ціни на нафту підскочили
Ціни на нафту підскочили

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
177K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua