Ситуація виявилася гіршою за очікування. Росія визнала проблеми з інфляцією

Російські аналітики погіршили прогнози щодо інфляції, економічного зростання та цін на нафту, а повернення до цільового показника тепер очікують лише через кілька років

Російські економісти суттєво погіршили прогноз щодо стану економіки країни. Зокрема, вони очікують вищу інфляцію, повільніше зростання ВВП і нижчі ціни на нафту, а до цільового рівня інфляції у 4% Росія, за новими оцінками, зможе повернутися лише у 2029 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на липневе макроекономічне опитування Банку Росії.

За оновленими прогнозами, річна інфляція наприкінці 2026 року становитиме 6,2%, хоча ще місяць тому очікувалося 5,3%. Прогноз на 2027 рік також переглянули у бік погіршення – із 4,4% до 4,6%.

Через погіршення інфляційних очікувань економісти підвищили й прогноз щодо ключової ставки Центробанку РФ. Тепер у 2026 році вона, за їхніми оцінками, становитиме в середньому 14,5%, а у 2027 році – 12,2%. Зниження ставки прогнозують не раніше 2028 року.

Одночасно погіршилися й очікування щодо економічного зростання. Якщо раніше аналітики прогнозували зростання російського ВВП у 2026 році на 0,7%, то тепер очікують лише 0,6%. Прогноз на 2027 рік також знизили – із 1,5% до 1,3%.

Крім того, експерти переглянули прогноз середньої ціни російської нафти, яка використовується для розрахунку податків. На 2026 рік очікування знизили з 70 до 63 доларів за барель. На 2027 рік прогноз становить 58 доларів, а на 2028–2029 роки – 57 доларів за барель.

Водночас оцінки курсу рубля майже не змінилися. За прогнозами, середній курс у 2026 році становитиме 78,4 рубля за долар, а у 2027 році – 86,6 рубля.

Погіршення економічних прогнозів відбувається на тлі паливної кризи, яка посилилася після ударів по російській нафтопереробній та енергетичній інфраструктурі. Раніше Банк Росії повідомляв, що лише прямий вплив дефіциту пального додав 0,33 відсоткового пункту до червневої інфляції, не враховуючи подорожчання логістики та перевезень.

Нагадаємо, напередодні російський фондовий ринок різко впав після повідомлень про новий американський законопроєкт щодо посилення санкцій проти РФ. Попри те, що документ ще не ухвалений, інвестори почали масово продавати акції найбільших російських компаній, а індекс Московської біржі опустився до найнижчого рівня з грудня 2022 року.