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Дрони атакували НПЗ у Кстово: яке значення має завод для РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дрони атакували НПЗ у Кстово: яке значення має завод для РФ
Після удару видніється стовп диму
фото: соцмережі

Завод є стратегічним об'єктом

Сьогодні, 2 липня, безпілотники атакували місто Кстово Нижньогородської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

За попередніми даними, там уражено нафтопереробний завод. Наразі після удару видніється стовп диму.

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Що відомо про НПЗ?

Зауважимо, що у Кстово розташований «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Він є четвертий за потужністю в Росії та другий за обсягом виробництва бензину.

Також завод є стратегічним об'єктом, що забезпечує майже 30% споживання бензину московським регіоном та постачає пальне для окупаційного контингенту. Потужність об'єкта – 17 млн тонн на рік.

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Хронологія ударів

13 березня 2024 року дрони пошкодили головну установку первинної перегонки ЕЛОУ-АВТ-6, яка забезпечувала близько 53% переробки всього НПЗ; її роботу зупинено після масштабної пожежі. 28 липня 2024 року дрони повторно атакували НПЗ.

У ніч на 29 січня 2025 року дрони атакували промислову зону у місті Кстово, де окрім НПЗ Лукойла також працює нафтохімічний комплекс компанії «Сибур». Українські джерела заявили про влучання чотирьох безпілотників і вибухи на НПЗ, тоді як російська влада применшила масштаби збитків. Унаслідок атаки пошкоджень зазнав також завод компанії «Сибур».

У ніч на 13 липня 2025 року дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово, спричинивши пожежу та відключення електроенергії в кількох районах.

У ніч на 5 жовтня 2025 року біля НПЗ лунали вибухи, спостерігалася масштабна пожежа. 16 жовтня 2025 року завод зазнав повторного удару, внаслідок якого, за даними проєкту «КіберБорошно», було пошкоджено установку гідроочистки Л-24/300 і тимчасово призупинено роботу однієї з технологічних установок.

У ніч на 4 листопада 2025 року ударні безпілотники атакували промислову зону Кстова, де поряд з НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» розташований нафтохімічний завод «Сибур-Кстово». Уночі проти 5 квітня 2026 року ударні безпілотники знову атакували завод. Супутникова система моніторингу пожеж NASA firms зафіксувала масштабне загоряння на значній частині території підприємства.

18 квітня та вночі на 20 травня 2026 року українські БпЛА атакували НПЗ. Пожежа спалахнула на установці первинної перегонки нафти ЕЛОУ-АВТ-6[32]. 20 травня НПЗ частково призупинив переробку нафти. За даними Reuters після атаки українського дрона 20 травня, було зупинено основну установку CDU-6, яка забезпечує понад половину потужностей підприємства. Установка здатна переробляти близько 25,7 тис. тонн нафти на добу, що еквівалентно приблизно 190 тис. барелів. Це становить 53% загальної потужності заводу

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСІ) призупиняв роботу після удару українського безпілотника.

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Теги: нафта росія війна

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