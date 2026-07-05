За даними Міноборони Китаю, навчання «Морська взаємодія-2026» є частиною щорічного плану співробітництва між збройними силами Москви та Пекіна

Заявлена мета навчань – «реагування на виклики у сфері безпеки та сприяння підтриманню регіонального миру і стабільності»

У липні 2026 року Китай і Росія проведуть спільні військово-морські навчання «Морська взаємодія-2026» у Жовтому морі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони Китаю.

Пресслужба оборонного відомства Китаю зазначила, що навчання пройдуть в акваторії та повітряному просторі поблизу міста Циндао. Після завершення тренувань військові сили обох країн вирушать на спільне морське патрулювання в Тихому океані.

За даними Міноборони Китаю, навчання «Морська взаємодія-2026» є частиною щорічного плану співробітництва між збройними силами двох країн.

Зазначається, що мета заходів – «реагування на виклики у сфері безпеки та сприяння підтриманню регіонального миру і стабільності».

При цьому точні терміни проведення навчань, а також кількість залучених військових сил і техніки наразі не розголошуються.

Нагадаємо, Росія та Китай у 2025 році провели закриті спільні військові навчання, пов'язані з досвідом війни в Україні.

До слова, спецслужби ЄС підтвердили факти проходження сотнями російських військових бойової підготовки на території Китаю перед відправленням на війну проти України. За його словами, тренування відбувалися на кількох військових базах КНР, а європейська сторона має достатню доказову базу, попри офіційні заперечення Пекіна. Також у Євросоюзі заявили, що це питання планують обговорити на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС разом із торговельними відносинами з Китаєм та залежністю європейської оборонної промисловості від китайських постачальників.