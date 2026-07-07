Рівне: рятувальники визволили 15-річну дівчину з поштомата (відео)

Медична допомога дівчині не знадобилася

У Рівному рятувальники визволили дівчину, яка опинилася зачиненою в поштоматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС у Рівненській області.

«07 липня о 06:00 до служби порятунку Рівненщини надійшло незвичне повідомлення від схвильованого підлітка. Хлопець розповів, що на вулиці Київській у місті Рівне в комірці поштомата опинилася зачиненою дівчина. Самостійно відкрити комірку він не зміг, тож звернувся по допомогу до рятувальників», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місце події прибули бійці третьої державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального інструменту рятувальники відкрили комірку та визволили дівчину.

Медична допомога дівчині не знадобилася.

«Рятувальники готові прийти на допомогу у будь-якій надзвичайній ситуації – навіть якщо вона здається незвичною. Не зволікайте звертатися за номером 101, коли існує загроза життю чи здоров'ю», – наголошує ДСНС.

До слова, на Полтавщині у Кременчуці рятувальники визволили кошеня, яке застрягло між бетонними конструкціями на території одного з кафе. Для тварини знайшли новий дім.