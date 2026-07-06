Росія атакувала газовидобувні об'єкти «Нафтогазу» на Харківщині: є постраждалий

Після нічної атаки на Київ окупанти завдали масованого удару по об'єктах газовидобутку в Харківській області

Вранці, 6 липня російські окупанти завдали масованого удару по газовидобувних об'єктах «Нафтогазу» у Харківській області. Внаслідок атаки постраждав один працівник. Про це повідомила пресслужба компанії, пише «Главком».

«Після комбінованої нічної атаки на столицю росіяни з самого ранку масовано б'ють по газовидобувних об'єктах Групи Нафтогаз на Харківщині», – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що внаслідок обстрілу на одному з об'єктів виникла пожежа. «На жаль, постраждав один працівник. Йому надали домедичну допомогу, наразі він госпіталізований», – повідомили у «Нафтогазі».

За інформацією компанії, через деякий час російські війська завдали повторного удару. «Ворожий обстріл триває, персонал знаходиться в укритті. Оцінка наслідків буде проведена після відбою повітряної тривоги в регіоні», – зазначили в компанії.

Роботу атакованого газовидобувного об'єкта тимчасово зупинено.

Нагадаємо, вранці, 4 липня, російські дрони завдали удару по одному з газовидобувних активів групи «Нафтогаз» у Полтавській області.