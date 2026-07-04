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Полтавщина: внаслідок атаки РФ зупинено роботу об'єкта «Нафтогазу»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Полтавщина: внаслідок атаки РФ зупинено роботу об'єкта «Нафтогазу»
Внаслідок атаки виникла пожежа та підприємство зупинило роботу
фото: Нафтогаз

Росія системно б’є по об’єктах газовидобутку в Україні з метою зменшити та ускладнити підготовку до опалювального сезону

Сьогодні вранці, 4 липня, російські дрони завдали удару по одному з газовидобувних активів групи «Нафтогаз» у Полтавській області, пише «Главком».

«Після атаки на об’єкті виникла пожежа. Роботу підприємства зупинено, оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають в компанії, усі працівники вчасно перейшли в укриття та не постраждали.

«Цей об’єкт уже неодноразово ставав ціллю російських атак. Ворог системно б’є по газовидобутку, намагаючись зменшити власний видобуток України та ускладнити підготовку до опалювального сезону», – зазначили в «Нафтогазі».

Своєю чергою очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомляв, що ворожий БпЛА атакував одне з промислових підприємств у Полтавському районі.

«Попередньо, обійшлося без постраждалих», – писав він.

Раніше повідомлялось, що російські війська протягом двох днів поспіль завдавали масованих ударів по об'єктах газовидобувної інфраструктури «Нафтогазу» на Полтавщині та Харківщині. Для атак окупанти застосували щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також ударні безпілотники.

До слова, під російськими ударами опинилися автозаправні станції «Нафтогазу» у трьох областях та газовидобуток на Полтавщині. Одна людина дістала серйозні поранення

Нагадаємо, 24 червня під російськими ударами вже опинилися автозаправні комплекси «Укрнафти» у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях, а також виробничі активи газовидобутку на Полтавщині. Тоді внаслідок атаки ударного безпілотника серйозних поранень зазнала працівниця однієї з автозаправних станцій.

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Теги: пожежа Нафтогаз України обстріл Полтавщина

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