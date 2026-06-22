Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч 22 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 22 червня 2026 року

Безпілотники атакували Москву та область, Брянськ, вибухи лунали в окупованих Криму та Бердянську, Росія вдарили по Запоріжжю та Одещині.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 червня.

Атака на Україну

Запоріжжя

У ніч на 22 червня російські терористи двічі атакували Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вперше ворог завдав удару по приватному домоволодінню в одному з районів Запоріжжя близько 23:00 21 червня. Сталася пожежа. Постраждали 67-річна жінка та 71-річний чоловік. Після опівночі окупанти знову атакували безпілотниками Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Поранено чоловіка.

Одещина

Російська окупаційна армія атакувала Одеський район. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Кіпера, окупанти завдали удару балістичною ракетою «Іскандер» по території сільськогосподарського підприємства. Внаслідок атаки сталося займання автотехніки та паливних ємностей. Зруйновано складське приміщення.

Вибухи у Росії

Москва та область

У ніч на 22 червня мер Москви Сергій Собянін заявив у своєму Telegram-каналі про збиття безпілотників, які летіли на російську столицю.

За його словами, близько 03:00 сили ППО Міноборони РФ спочатку нібито збили один дрон, а згодом чиновник повідомив про збиття ще п'яти БпЛА. Приблизно о 03:35 Собянін заявив про знищення ще п'яти безпілотників на підльоті до міста. Російський мер зазначив, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Брянськ

ЦІєї ночі безпілотники атакували Брянськ у Росії. За попередньою інформацією, безпілотники атакують залізничну інфраструктуру.

Вибухи на окупованих українських територіях

Окупований Бердянськ потрапив під атаку БпЛА

Вночі 22 червня безпілотники атакували Бердянськ на захопленій частині Запорізької області.

В окупованому Бердянську безпілотники, ймовірно, атакували залізничну інфраструктуру. Зазначається, що в районі залізничного вокзалу виникла пожежа після ударів БпЛА.

Безпілотники атакували Крим

У ніч на 22 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Зокрема, вибухи чули в районі Армянська на півночі Криму, а також у Феодосії, Севастополі та інших населених пунктах. В Армянську, ймовірно, є влучання по будівлі прикордонної служби ФСБ РФ, розташованій біля залізничного вокзалу.

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