Російська пропаганда спрямована на те, щоб перекласти на Україну провину за власні воєнні злочини

Кремль запустив нову брехню про українську армію

Російська Федерація веде масштабну дезінформаційну кампанію, намагаючись перекласти на Україну провину за знищення міста Мирноград на Донеччині та вбивства його цивільних мешканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Для поширення чергового фейку загарбники задіяли свою кишенькову структуру, яка імітує діяльність правозахисників. Зокрема, пропагандистське утворення під назвою «міжнародний громадський трибунал» випустило чергову псевдодоповідь.

У цьому документі стверджується про нібито «цілеспрямовані удари дронів», «розстріли мирних мешканців» та «рознарядки на спалення житлових будинків» з боку Збройних сил України в Мирнограді.

Російські пропагандисти не надали жодних реальних доказів:

Усі звинувачення ґрунтуються виключно на емоційних розповідях підставних осіб, яких видають за місцевих жителів.

Сам «трибунал» є повністю контрольованим Кремлем і не має жодного міжнародного юридичного статусу.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що автори фейкової доповіді повністю проігнорували той факт, що саме російська армія місяцями систематично та нещадно знищувала Мирноград. Окупанти щодня били по житлових кварталах міста з артилерії, скидали керовані авіаційні бомби та атакували цивільних безпілотниками, що призвело до масштабних руйнувань та жертв серед населення.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська продовжують активно стягувати сили для штурму агломерації Покровська та Мирнограда, намагаючись встановити контроль над місцевістю. Водночас епіцентр останньої активності противника змістився на Добропільський відтинок.

До слова, що російська терористична армія втратила ініціативу на деяких напрямках на фронті. За словами глави держави, ситуація на фронті змінюється на користь України.