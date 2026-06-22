Росія двічі за ніч вдарила по Запоріжжю: є постраждалі

Внаслідок російських ударів пошкоджено багатоповерхівку, зруйновано приватні будинки

У ніч на 22 червня російські терористи двічі атакували Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Вперше ворог завдав удару по приватному домоволодінню в одному з районів Запоріжжя близько 23:00 21 червня. Сталася пожежа. Постраждали 67-річна жінка та 71-річний чоловік.

Жінка отримала осколкові поранення кінцівок. У чоловіка медики діагностували гостру реакцію на стрес. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Після опівночі окупанти знову атакували безпілотниками Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Поранено чоловіка. Йому надають медичну допомогу.

Пошкоджено й багатоповерхівку. Там вибило вікна та понівечило фасад. Наслідки вже усуваються.

Як відомо, 21 червня російська терористична армія атакувала БпЛА автозаправку у Запоріжжі. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, одна людина дістала поранень.

Нагадаємо, 20 червня російські військові атакували Запоріжжя авіабомбами. Попередньо, росіяни завдали дев’ятьох ударів.

«В обласному центрі лунають вибухи. Дим, який бачать запоріжці – наслідки ворожої атаки», – написав голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

До слова, 19 червня у Запоріжжі унаслідок обстрілу РФ травмовані 10 людей, серед них – співробітник поліції.

«Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено транспортні засоби й об’єкти інфраструктури. Горів матеріал у приміщенні логістичного оператора», – йдеться у повідомленні ДСНС.