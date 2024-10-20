На Курщині українські десантники знищили підрозділ російських морпіхів

Розвідувальний підрозділ бригади взяв штурмом позицію російських морпіхів

Десантники 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ російських морських піхотинців у Курській області. Про це вони повідомили в Telegram.

«Десантники 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України не втомлюється виписувати квитки «на концерт до Кобзона» недовоїнам зі 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розвідувальний підрозділ бригади взяв штурмом позицію російських морпіхів.

«Військові злочинці були переконані у своїй безпеці, проте штурм поліських десантників був настільки стрімким, що орки не те, що не встигли екіпіруватись, а й навіть берці не змогли взути. На відео видно дев’ять «хороших» руських, проте знищено було 14», – зазначили десантники.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували карти та супутникові знімки із фронту та повідомили, що окупанти активно діють на Донеччині та наступають у Курській області. Своєю чергою ЗСУ мають частковий успіх на Куп'янському напрямку.

До слова, контроль Збройних сил України над частиною Курської області спонукав Росію до частіших обмінів військовополоненими з Україною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).