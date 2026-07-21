Росія вбила дроном двох жінок на Харківщині

Окупанти атакували автомобіль у селі Руська Лозова, водій вижив

Російські окупанти ввечері 21 липня атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у селі Руська Лозова Харківської області. Унаслідок удару загинули дві жінки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка.

За попередніми даними, близько 18:50 окупанти завдали удару FPV-дроном по автомобілю, який рухався місцевою дорогою. Унаслідок атаки загинули дві жінки, які перебували в автівці. Водій вижив.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини російського воєнного злочину. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, зранку 21 липня російські окупанти атакували FPV-дроном автівку у Центральному районі Херсона.

Прокудін уточнив, що через удар російського безпілотника по автівці у Центральному районі Херсона загинула 45-річна співробітниця Херсонської ОВА Анжеліка Пєрєвєрзєва. За вісім днів їй мало виповнитися 46 років.