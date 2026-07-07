Росія атакувала Кривий Ріг. Дрон влучив у цивільний об'єкт

Після удару безпілотника на території логістичної компанії спалахнула масштабна пожежа, триває аварійно-рятувальна операція

Російські війська вранці 7 липня завдали удару безпілотником по Кривому Рогу. Внаслідок атаки ворожий дрон влучив в об'єкт цивільної інфраструктури, що призвело до масштабної пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

«Влучання ворожого БПЛА в об'єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа», – повідомив Вілкул.

За словами посадовця, одразу після удару рятувальники розпочали аварійно-рятувальну операцію.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа уточнив, що внаслідок атаки загорілося приміщення логістичної компанії. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

На місці працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та інші екстрені служби. Вони ліквідовують пожежу та встановлюють масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, що 6 липня російські війська атакували Запоріжжя ударним безпілотником. Дрон влучив у територію автозаправної станції, унаслідок чого загинули двоє людей – 18-річна дівчина та 41-річний чоловік. Ще дев'ятеро людей, серед яких восьмирічний хлопчик, зазнали поранень. Також були пошкоджені автомобілі, що перебували на території АЗС.