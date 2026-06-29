Росія вбила студентку, яка їхала на випускний (фото)

Дядько над тілом загиблої 23-річної племінниці. Поруч – мантія випускниці

12 людей зазнали поранень

Росія вдарила керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Холодногірському району Харкова. Загинула молода дівчина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Близько 15:30 російська КАБ влучила в дорожнє покриття майже в центральній частині міста, в Холодногірському районі. Досі триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Унаслідок атаки загинула 23-річна дівчина. Ще 12 людей зазнали поранень. Одна постраждала перебуває у вкрай важкому стані, лікарі борються за її життя.

«Фіксуємо значні руйнування: пошкоджено бізнес-об'єкти, підприємства та іншу інфраструктуру. На місці події працюють усі екстрені служби – рятувальники, медики, правоохоронці, а також волонтери», – заявив Синєгубов.

За даними місцевого медіа «Думка», молода жінка, яку вбила Росія, приїхала в Харків на випускний. Поряд із тілом лежала мантія випускниці.

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Близько 15:30 російська КАБ влучила в дорожнє покриття майже в центральній частині Харкова фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, 29 червня росіяни атакували безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя. Є загиблі та поранені.

Крім того, росіяни вдарили по українських надзвичайниках на Донеччині та Дніпропетровщині.

Також 29 червня російська терористична армія вдарила по Дніпру. Є загиблі та поранені.