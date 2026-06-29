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Росія вбила студентку, яка їхала на випускний (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Росія вбила студентку, яка їхала на випускний (фото)
Дядько над тілом загиблої 23-річної племінниці. Поруч – мантія випускниці
фото: «Думка»

12 людей зазнали поранень

Росія вдарила керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Холодногірському району Харкова. Загинула молода дівчина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Близько 15:30 російська КАБ влучила в дорожнє покриття майже в центральній частині міста, в Холодногірському районі. Досі триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Унаслідок атаки загинула 23-річна дівчина. Ще 12 людей зазнали поранень. Одна постраждала перебуває у вкрай важкому стані, лікарі борються за її життя.

«Фіксуємо значні руйнування: пошкоджено бізнес-об'єкти, підприємства та іншу інфраструктуру. На місці події працюють усі екстрені служби – рятувальники, медики, правоохоронці, а також волонтери», – заявив Синєгубов.

За даними місцевого медіа «Думка», молода жінка, яку вбила Росія, приїхала в Харків на випускний. Поряд із тілом лежала мантія випускниці. 

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Близько 15:30 російська КАБ влучила в дорожнє покриття майже в центральній частині Харкова
фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, 29 червня росіяни атакували безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя. Є загиблі та поранені. 

Крім того, росіяни вдарили по українських надзвичайниках на Донеччині та Дніпропетровщині.

Також 29 червня російська терористична армія вдарила по Дніпру. Є загиблі та поранені. 

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Теги: Харків обстріл війна студенти

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