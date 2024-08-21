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Росія вдарила по адмінбудівлі в Козачій Лопані, під завалами люди

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Росія вдарила по адмінбудівлі в Козачій Лопані, під завалами люди
Окупанти завдали артилерійського удару по Козачій Лопані
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради

Сьогодні,  21 серпня, російські загарбники завдали удару по адмінбудівлі селищу Козача Лопань Дергачівської громади Харківщини, під завалами можуть бути люди. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко у Телеграмі.

«Окупанти завдали артилерійського удару по Козачій Лопані, зруйнувавши адміністративну будівлю. На місці працюють підрозділи ДСНС. Попередньо, під завалами будівлі можуть перебувати люди», – йдеться в дописі.

Згодом Задоренко уточнив, що окупанти обстріляли село близько 12:25. «Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. Попередньо: під завалами знаходяться троє людей», – зазначив начальник Дергачівської МВА.

Зазначається, що додаткові обставини встановлюються.

Як повідомлялося, вночі та зранку 21 серпня російські загарбники намагалася атакувати Київ. Окупанти спрямували на столицю до 10 ударних дронів, їх було збито на підступах. 

Як повідомлялося, у ніч на 21 серпня Київська область зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, ймовірно типу «Шахед». Сили та засоби протиповітряної оборони області активно працювали по ворожих цілях у повітряному просторі регіону. Про це повідомляла Київська обласна військова адміністрація. Окупаційна влада стверджувала, що жертв і руйнувань внаслідок падіння уламків ракети немає. 

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Теги: обстріл Харківщина

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