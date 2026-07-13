Компанія, яка передала Україні тисячі ударних дронів, призначила нового керівника

Компанія продовжує розширювати присутність в Україні та посилює місцеву команду на тлі розвитку спільних оборонних проєктів

Європейська компанія у сфері оборонних технологій та штучного інтелекту Helsing призначила колишнього посла України в Канаді, дипломата, екснародного депутата та колишнього заступника міністра оборони Андрія Шевченка керуючим директором в Україні. На цій посаді він відповідатиме за розвиток діяльності компанії на українському ринку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресреліз Helsing.

У компанії зазначили, що багаторічний досвід Шевченка у дипломатії, політиці та сфері оборони має сприяти подальшому розширенню присутності Helsing в Україні.

Співзасновник і співгенеральний директор Helsing Гундберт Шерф наголосив, що новий керівник українського напряму має значний досвід державної служби та глибоке розуміння потреб оборонного сектору.

Сам Андрій Шевченко заявив, що повномасштабна війна продемонструвала вирішальне значення програмного забезпечення, штучного інтелекту та швидкого впровадження нових технологій у війську. «Helsing належить до компаній, які відіграють провідну роль у технологічній трансформації оборонної сфери», – зазначив він.

У 2015-2021 роках Андрій Шевченко був послом України в Канаді, а також представляв Україну при Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO). У 2023 році він обіймав посаду заступника міністра оборони України. До цього тричі обирався народним депутатом Верховної Ради.

Компанію Helsing заснували у Німеччині у 2021 році підприємець у сфері відеоігор Торстен Рейл, колишній чиновник Міністерства оборони Німеччини Гундберт Шерф і дослідник штучного інтелекту Ніклас Кьолер. Компанія спеціалізується на розробці програмного забезпечення на основі штучного інтелекту та автономних систем для оборонної сфери. В Україні Helsing працює з початку 2024 року і продовжує розширювати місцеву команду.

Нагадаємо, що Helsing SE запустив масове виробництво новітніх ударних дронів для потреб Збройних Сил України. Ці високотехнологічні безпілотники вже успішно виконують бойові завдання на передовій. Щоб захистити потужності від потенційних ворожих атак, серійне складання техніки розгорнули на секретному заводі в Німеччині, точне розташування якого суворо приховується