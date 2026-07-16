Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Дніпропетровщина: чоловік, який перебував у СЗЧ, поранив спецпризначенців та наклав на себе руки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дніпропетровщина: чоловік, який перебував у СЗЧ, поранив спецпризначенців та наклав на себе руки
Після стрілянини чоловік зачинився в будинку та, за інформацією Нацполіції, вчинив самогубство, здійснивши постріл собі в голову
фото: Нацполіція

Внаслідок збройного опору двоє спецпризначенців отримали поранення

У Дніпропетровській області під час проведення санкціонованого обшуку чоловік, який перебував у статусі особи, що самовільно залишила військову частину (СЗЧ), відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок стрілянини поранення дістали двоє бійців спецпідрозділу КОРД. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, обшук проводився вранці в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України.

«Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка, який із вересня 2024 року перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину, фігурант відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях поліції зі зброї», – йдеться у повідомленні.

Обшук проводили слідчі поліції Дніпропетровської області, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та бійці спецпідрозділу КОРД. У поліції повідомили, що внаслідок збройного опору двоє спецпризначенців отримали поранення. «Поліцейських госпіталізовано, їм надається вся необхідна медична допомога. Загрози їхньому життю немає», – зазначили правоохоронці.

Після стрілянини чоловік зачинився в будинку та, за інформацією Нацполіції, вчинив самогубство, здійснивши постріл собі в голову. Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби. Правоохоронці вилучили зброю та документують усі обставини інциденту.

До слова, військовослужбовці, які повертаються після самовільного залишення місця служби (СЗЧ), мають можливість потрапити до обраного підрозділу, але за певних умов.

Читайте також:

Теги: самогубство Дніпропетровщина стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві жінка поранила перехожого з пістолета
У Києві жінка розстріляла 27-річного чоловіка через зауваження про шум
Вчора, 05:11
Персоналу на АЗС на момент удару не було, тож постраждало лише обладнання
Росіяни знову вдарили по заправках «Укрнафти» на Дніпропетровщині
10 липня, 23:00
Останню шану полковнику віддали численні представники командувань бригад Сухопутних і Десантно-штурмових військ
У Миколаєві попрощалися з командиром 154 ОМБр, якого знайшли застреленим
4 липня, 17:38
Пожежі виявили на вітроелектростанції, військовому аеродромі та поромному терміналі
Супутники зафіксували пожежі одразу на кількох об'єктах у Криму
4 липня, 06:55
Пошкоджений електровоз
Росія атакувала безпілотником електровоз на Дніпропетровщині
30 червня, 22:49
У Криворізькому, Синельниківському та Кам’янському районах пошкоджена інфраструктура
РФ за день понад 50 разів атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені
22 червня, 20:52
Зловмисники стріляли з авто
У Чикаго внаслідок стрілянини поранено щонайменше 12 людей
21 червня, 02:58
Поліція заявила, що аргентинські вболівальники стали випадковими жертвами
Злочинець обстріляв Uber з вболівальниками, які їхали на матч Чемпіонату світу: є жертви
19 червня, 18:39
За даними ДТЕК, відновлювальні роботи тривають без упину
Дніпропетровщина: росіяни другу добу поспіль масовано атакували енергооб’єкти
19 червня, 17:15

Кримінал

Дніпропетровщина: чоловік, який перебував у СЗЧ, поранив спецпризначенців та наклав на себе руки
Дніпропетровщина: чоловік, який перебував у СЗЧ, поранив спецпризначенців та наклав на себе руки
Німеччина видала Україні екснардепа від партії Порошенка: у чому підозрюють Руслана Демчака
Німеччина видала Україні екснардепа від партії Порошенка: у чому підозрюють Руслана Демчака
Прокурори викрили постачання фальсифікату у в'язниці на 100 млн грн
Прокурори викрили постачання фальсифікату у в'язниці на 100 млн грн
На Черкащині батьки підозрюються у сексуальному насильстві над доньками
На Черкащині батьки підозрюються у сексуальному насильстві над доньками
Спецоперація «Джентельмени»: Нацполіція провела 435 обшуків та ліквідувала 12 нарколабораторій
Спецоперація «Джентельмени»: Нацполіція провела 435 обшуків та ліквідувала 12 нарколабораторій
Буданов відреагував на вбивство братів на Київщині
Буданов відреагував на вбивство братів на Київщині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
180K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2026
96K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
57K
Кремль відреагував на заяву Трампа про закриття неба над Україною

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua