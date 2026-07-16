Дніпропетровщина: чоловік, який перебував у СЗЧ, поранив спецпризначенців та наклав на себе руки

Після стрілянини чоловік зачинився в будинку та, за інформацією Нацполіції, вчинив самогубство, здійснивши постріл собі в голову

Внаслідок збройного опору двоє спецпризначенців отримали поранення

У Дніпропетровській області під час проведення санкціонованого обшуку чоловік, який перебував у статусі особи, що самовільно залишила військову частину (СЗЧ), відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок стрілянини поранення дістали двоє бійців спецпідрозділу КОРД. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, обшук проводився вранці в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України.

«Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка, який із вересня 2024 року перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину, фігурант відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях поліції зі зброї», – йдеться у повідомленні.

Обшук проводили слідчі поліції Дніпропетровської області, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та бійці спецпідрозділу КОРД. У поліції повідомили, що внаслідок збройного опору двоє спецпризначенців отримали поранення. «Поліцейських госпіталізовано, їм надається вся необхідна медична допомога. Загрози їхньому життю немає», – зазначили правоохоронці.

Після стрілянини чоловік зачинився в будинку та, за інформацією Нацполіції, вчинив самогубство, здійснивши постріл собі в голову. Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби. Правоохоронці вилучили зброю та документують усі обставини інциденту.

До слова, військовослужбовці, які повертаються після самовільного залишення місця служби (СЗЧ), мають можливість потрапити до обраного підрозділу, але за певних умов.