Місяць «перемир’я» з РФ. Сибіга розповів про наслідки для України

Місяць тому Росія відмовилася прийняти тимчасове припинення вогню

Росія починаючи з 11 березня по 11 квітня запустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2,2 тис. безпілотників «Шахед» і більше ніж шість тисяч керованих авіаційних бомб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

За словами Сибіги, обстріли України стали відповіддю Росії на пропозицію тимчасового припинення вогню, запропоновану Сполученими Штатами Америки.

«Сьогодні минає рівно місяць, як Росія відмовилася прийняти повне тимчасове припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами. Рівно місяць тому, 11 березня в Джидді, Україна погодилася на таку пропозицію. Безумовно. Росія відмовилася погоджуватися, натомість висунула умови і вимоги. Водночас Росія продовжувала посилювати терор проти мирного населення», – пояснив він.

Міністр наголосив, що для Росії типово брехати і маніпулювати, продовжуючи терор України.

«Вже місяць могла б бути тиша і вживалися б заходи з розбудови довіри для просування справедливого миру, якого прагнуть США, європейські й інші партнери», – каже Сибіга.

Дипломат наголосив, що Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру і єдиним джерелом війни.

«Нам не потрібно чекати ще місяць, щоб посилити тиск на Москву. Росія повинна відчути справжню силу, щоб серйозно поставитися до миру», – підсумував глава МЗС.

Як повідомлялося, спеціальний представник президента США Стів Віткофф сьогодні знову поїхав до Москви. Там він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, президент РФ Володимир Путін намагається нормалізувати відносини зі США, при цьому уповільнюючи мирні переговори та продовжуючи атакувати Україну. Тим часом президент України вважає, що у найближчі тижні або місяці є шанси змусити росіян припинити вогонь.

Нагадаємо, на переговорах в Саудівській Аравії Росія відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах.

Представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію.