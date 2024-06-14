НАТО схвалило оперативний план розширення підтримки України

До виконання плану буде залучено близько 700 військових з країн НАТО і партнерів

Міністри оборони країн НАТО схвалили «оперативний план розширення підтримки України». Він охоплює збільшення ролі Альянсу в постачанні зброї та навчанні українських військових. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Ми досягли значного прогресу на обох фронтах. Щодо України ми узгодили план, який визначає, як НАТО очолить координацію безпекової допомоги і тренувань. Це дозволить лідерам НАТО розпочати цю роботу на Вашингтонському саміті в липні, поставивши нашу підтримку України на міцніший фундамент на роки вперед», – каже він.

За словами Столтенберга, до виконання плану буде залучено близько 700 військових з країн НАТО і партнерів. НАТО здійснюватиме нагляд за підготовкою українських збройних сил на тренувальних базах в країнах Альянсу, надаватиме підтримку Україні і координуватиме безоплатну передачу обладнання, а також сприятиме довгостроковому розвитку українських збройних сил.

«Ці зусилля не є стороною конфлікту, але вони посилять нашу підтримку України у відстоюванні її права на самооборону», – додав генсек.

Нагадаємо, ініціатива Північноатлантичного альянсу з розширення військової підтримки України передбачає більше управлінського залучення НАТО і допоможе уникати затримок із постачанням допомоги.

Як повідомлялося, НАТО планує створити на території своїх європейських країн-членів три великі військові бази. За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, таким чином військовий блок хоче створити «українську місію НАТО». Орбан висловив занепокоєння, що якщо ці бази будуть створені в країнах, які межують з Україною, – у Румунії, Польщі та Словаччині, то ті стануть військовими цілями для Росії.

До слова, після зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що відбулася 13 червня, Столтенберг заявив про необхідність створення постійного військового фонду НАТО для України на суму $40 млрд на рік. Генсек НАТО зауважив, що нині є затримки з наданням допомоги Україні, і це не повинно повторюватися. Він також наголосив, що 99% військової підтримки Україні надають члени НАТО.