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Російський літак «загубив» авіабомбу на окупованій території

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський літак «загубив» авіабомбу на окупованій території
Вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого
фото ілюстративне

Мешканців вулиці було евакуйовано 

Російський літак «загубив» авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. Місцевих жителів евакуювали.
Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Так, 1 лютого у місті Зимогір'я Луганської області на вулиці Пархоменка знайшли боєприпас, ймовірно, ФАБ-500, мешканців вулиці евакуювали.

«Огляд та вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого», – йдеться у повідомлені.

Раніше повідомлялося,  що під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. Російські загарбники під час масованої атаки по території України уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.

Також російський літак впустив дві авіабомби на Білгородську область. Через це довелося евакуювати близько 150 місцевих жителів. Як зазначається, відразу дві фугасні авіабомби ФАБ-250, які випадково скинули літаки міноборони Росії, виявили в Білгородській області за один день. Одна з них упала у хуторі Постників Корочанського району. Другу знайшли у селі Стрілецьке Білгородського району.

Теги: бомбардування літак

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