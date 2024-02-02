Російський літак «загубив» авіабомбу на окупованій території

Мешканців вулиці було евакуйовано

Російський літак «загубив» авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. Місцевих жителів евакуювали.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, 1 лютого у місті Зимогір'я Луганської області на вулиці Пархоменка знайшли боєприпас, ймовірно, ФАБ-500, мешканців вулиці евакуювали.

«Огляд та вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого», – йдеться у повідомлені.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. Російські загарбники під час масованої атаки по території України уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.

Також російський літак впустив дві авіабомби на Білгородську область. Через це довелося евакуювати близько 150 місцевих жителів. Як зазначається, відразу дві фугасні авіабомби ФАБ-250, які випадково скинули літаки міноборони Росії, виявили в Білгородській області за один день. Одна з них упала у хуторі Постників Корочанського району. Другу знайшли у селі Стрілецьке Білгородського району.