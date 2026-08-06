Росія атакувала судно з українською пшеницею: є загиблий

Росія вбила українського моряка під час атаки на зерновоз

Під удар потрапив цивільний зерновоз із українським вантажем, на борту спалахнула пожежа, загинув член екіпажу

Російські війська завдали чергового удару по цивільному судноплавству в Чорному морі. Ціллю атаки став суховантаж MERA QUEEN під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив українську пшеницю. Внаслідок обстрілу загинув український моряк, ще троє людей зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та Адміністрацію морських портів України.

За словами Кіпера, російська атака пошкодила корпус торговельного судна, через що на борту виникла пожежа. Екіпаж вдалося оперативно евакуювати на берег, а постраждалим наразі надають необхідну медичну допомогу.

В Адміністрації морських портів України підтвердили, що жертвою атаки став громадянин України, який входив до складу екіпажу.

«Увечері 5 серпня під час чергової російської атаки цивільне судно MERA QUEEN під прапором Гвінеї-Бісау зазнало ураження. Внаслідок атаки загинув член екіпажу – громадянин України. Решту моряків доставлено на берег», – йдеться у повідомленні.

Очільник Одеської ОВА наголосив, що подібні удари є черговим підтвердженням системного терору Росії та створюють загрозу не лише життю цивільних моряків, а й світовій продовольчій безпеці.

Нагадаємо, 19 липня російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство, завдавши ракетного удару по іноземному суховантажу Golden Leo, який перевозив зерно.

Як відомо, вдалося врятувати та доправити на берег вісім членів екіпажу. 10 людей, серед яких лоцман ДП «АМПУ», загинули.

До слова, голова Асоціації морських портів України Дмитро Барінов вважає, що міжнародна спільнота повинна перейти від дипломатичних заяв до реальних дій у відповідь на російські атаки проти цивільного судноплавства у Чорному морі. В інтерв'ю «Главкому» він нагадав, як Україна змогла перебудувати експорт після блокади портів на початку повномасштабної війни.