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США перевірили українські морські дрони в Індо-Тихоокеанському регіоні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США перевірили українські морські дрони в Індо-Тихоокеанському регіоні
Спецпризначенці США показали, як українські «Магури» потопили корабель
фото: Reuters

Під час навчань на Філіппінах американський спецназ уперше випробував «Магури», які успішно потопили корабель-мішень

Американські спецпризначенці уперше випробував українські морські дрони «Магура» в Індо-Тихоокеанському регіоні. Під час навчань на Філіппінах безпілотники успішно уразили та потопили корабель-мішень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Видання оприлюднило відео навчань, на якому українські морські дрони спрямували до корпусу великого корабля. Після детонації судно затонуло за лічені секунди. Зазначається, що це стало першим випробуванням українських морських безпілотників «Магура» в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За інформацією Bloomberg, Індо-Тихоокеанський регіон майже повністю складається з морських просторів і приблизно у 30 разів перевищує площу континентальної частини США. У таких умовах морські безпілотники дозволяють виконувати розвідку, мінування та навіть запускати ракети, не наражаючи на небезпеку екіпажі кораблів і підводних човнів.

Ще однією перевагою українських дронів видання називає їхню відносно невисоку вартість. Один безпілотник коштує кілька сотень тисяч доларів, що значно дешевше за сучасну американську торпеду.

Директор лондонської компанії Uforce Олег Рогинський повідомив Bloomberg, що виробник уже веде переговори з країнами Індо-Тихоокеанського регіону та розглядає можливість будівництва щонайменше двох виробничих майданчиків. «Бойостійкість є абсолютно ключовою для будь-якого подальшого розвитку тут», – сказав Рогинський.

За даними Bloomberg, українські морські дрони «Магура» вже потопили близько десяти російських військових кораблів у Чорному морі.

Нагадаємо, Тайвань уже бере приклад з України у використанні морських дронів і минулого року оголосив план виробництва мільйонів безпілотників для захисту від Китаю. Крім того, Тайвань замовив 1320 бойових морських дронів Kaui-Chi на $888 млн. США очікують, що до 2030 року в Індо-Тихоокеанському регіоні використовуватимуться тисячі малих безпілотних кораблів, а Японія виділила $600 млн на безпілотники для берегової оборони.

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Теги: США дрон Україна

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