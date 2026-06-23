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Єврокомісар назвав українську оборонну промисловість найкращою у світі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Єврокомісар назвав українську оборонну промисловість найкращою у світі
Кубілюс зауважив, що здатність швидко впроваджувати нові технології дозволила Україні отримати переваги на полі бою
фото: скриншот з відео

За словами єврокомісара, ЄС має інтегрувати Україну до спільного оборонного ринку

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що українська оборонна промисловість є найінноваційнішою у світі, та закликав до її інтеграції в оборонну систему Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву під час Європейського саміту з оборони й безпеки.

Кубілюс наголосив, що розвиток оборонного сектору став одним із ключових факторів, які дозволили Україні швидко адаптуватися до умов сучасної війни та змінити її характер.

Андрюс Кубілюс нагадав, що раніше держсекретар США Марко Рубіо та президент Фінляндії Александр Стубб характеризували українську армію як найсильнішу в Європі та найбільш підготовлену до сучасних бойових дій. Як приклад, він навів стрімке нарощування виробництва безпілотників після початку великої війни.

За словами єврокомісара, ЄС має інтегрувати Україну до спільного оборонного ринку та майбутнього Європейського оборонного союзу, а також переймати український досвід швидкого масштабування виробництва озброєнь.

Як повідомлялося, Європейським країнам варто змінити підхід до виробництва озброєння та активніше відкривати арсенали для підтримки України. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс впевнений, що Європа суттєво відстає від України та Росії у виробництві ракет через надмірну складність і дорожнечу власного озброєння.

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Теги: Україна Єврокомісар

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