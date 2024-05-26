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Після удару ЗСУ росіяни перекидають додаткові засоби ППО на аеродром у Джанкої

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Після удару ЗСУ росіяни перекидають додаткові засоби ППО на аеродром у Джанкої
Росіяни перекидають ЗРК «Бук» на аеродром у Джанкої
фото: «Атеш»

Партизани показали переміщення ворожої техніки у Криму

На аеродром у Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму, російські загарбники перемістили зенітно-ракетні комплекси «Бук» для відбиття повітряних атак. Про це повідомив партизанський рух «Атеш».

За словами підпільників, такі дії окупантів пов'язані з низькою ефективністю російської системи протиповітряної оборони. Ворог не може впоратися з сучасними ракетами, якими українські воїни атакують військові об'єкти РФ на півострові.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 квітня у тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої прогриміли потужні вибухи. Пабліки повідомляли, що над Сімферополем та Джанкоєм працювали системи ППО. 

Також стало відомо, що після ракетної атаки на військовий аеродром у ніч на 30 квітня у Джанкої в тимчасово окупованому Криму поранено п’ятьох окупантів.

До слова, під час попередньої атаки на військовий аеродром у Джанкої, 17 квітня, ЗСУ знищили або критично пошкодили ЗРК С-400, радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та «Фундамент-М».

Читайте також: Удар по військовому аеродрому в Джанкої: з’явилися супутникові знімки
Теги: Крим аеродром системи ППО партизани

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