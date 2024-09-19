Удар по геріатричному пансіонату: кількість загиблих та постраждалих зросла

З будівлі геріатричного пансіонату було евакуйовано 147 осіб

Унаслідок удару російської армії по Сумському геріатричному пансіонаті загинула одна людина, ще 12 – поранено. Про це повідомляє ДСНС.

Як зазначають рятувальники, частково зруйновані технічний та п'ятий поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб, людей під завалами немає.

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З будівлі геріатричного пансіонату було евакуйовано 147 осіб фото: dsns.gov.ua/ДСНС

До робіт залучено п’ять автобусів, з них два від ДСНС, також два медичні розрахунки для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Суми керованими авіабомбами. Під приціл ворога потрапив Сумський геріатричний пансіонат. Тут проживала 221 людина похилого віку.

Раніше близько опівночі 19 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якого було зруйновано два приватних будинки у Шевченківському районі міста. Виникла також масштабна пожежа, що охопила господарські споруди та рослинність.

За попередньою інформацією, російські загарбники використали балістичне озброєння для здійснення цього нападу. Харківська обласна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

До слова, російські військові упродовж вчорашнього дня кілька разів атакували Нікопольський та Криворізький райони.

Як повідомлялося, Європейський парламент закликав країни-члени ЄС зняти обмеження, які заважають Україні використовувати західну зброю проти законних військових цілей в Росії.