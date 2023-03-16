Росіяни протягом дня обстрілювали Сумщину: подробиці

Окупанти регулярно обстрілюють Сумщину, хоча відступили з неї навесні минулого року

Унаслідок 14 обстрілів з різних видів зброї в області зафіксували 161 прильот

Протягом 15 березня Сумська область вкотре зазнавала обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, унаслідок чого є руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

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Протягом дня загарбники обстріляли території чотирьох громад: Краснопільської, Хотінської, Шалигинської та Новослобідської. Унаслідок 14 обстрілів з різних видів зброї в області зафіксували 161 прильот.

У Хотінській громаді внаслідок ранкового мінометного обстрілу зруйновано офіс агрофірми: відбулося пряме влучання. А в Шалигинській громаді через обстріл згоріла приватна господарська споруда. У решті випадків обійшлося без жертв та руйнувань.

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В ОВА також розповіли, що, за повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована, а формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено. Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.

Окупанти регулярно обстрілюють Сумщину, хоча відступили з неї навесні минулого року. Росія досі утримує деякі свої підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Але про створення в РФ ударних формувань, які можуть знову наступати на Сумську область, українські посадовці поки не повідомляли.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли селище на Сумщині: є загиблий та поранені.