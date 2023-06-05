Росіянин заплатив повії, щоб уникнути мобілізації на війну

За словами сутенера, електрик має повернути борг, бо його мобілізують

Електрик з Москви заплатив повії, бо злякався, що його мобілізують на так звану «СВО». Причому гроші секс-працівниці чоловік перевів із дозволу своєї дружини. Про це повідомляють росЗМІ.

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45-річний електрик Андрій втомився від сімейного життя і вирішив урізноманітнити дозвілля. Він знайшов через інтернет повію, але ось до зустрічі справа не дійшла: дівчина назвала надто велику суму натомість росіянин відмовив.

Відразу після розмови до нього перетелефонував сутенер і повідомив електрику, що за ним тепер нібито закріплений борг у 46 тисяч рублів за невдалу спробу зателефонувати повії.

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Такий рівень маркетингу Андрія дуже здивував, тож і платити він відмовився. У відповідь сутенер сказав, якщо електрик не поверне «борг», його мобілізують і «примусять обслуговувати військових в окопах, причому безкоштовно». Загроза звучала настільки переконливо, що Андрій злякався і поспішив зізнатися у всьому дружині.

Трапився скандал, втім, дружина швидко охолонула, ще раз оцінила фронтові перспективи Андрія і все-таки дозволила йому «повернути борг» за дзвінок повії. Після цього електрик перевів сутенеру 46 тисяч, проте той зажадав вже вдвічі більше. І лише тоді Андрій зрозумів, що ніяка мобілізація йому не загрожувала, чоловік просто попався на шахраїв. Тепер замість інтиму та грошей в електрика залишилася тільки дуже зла дружина.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня у Ростовській, Білгородській і Воронезькій областях РФ у радіоефірі прозвучало термінове звернення російського диктатора Володимира Путіна, в якому він, нібито, закликав росіян евакуюватися вглиб країни через вторгнення української армії і оголосив про загальну мобілізацію. Місцева влада та Кремль згодом заявили, що це фейкове звернення, пише телеграм-канал «Медуза».

До слова, в Уляновській області РФ 35 людей отруїлися російським сурогатним сидром «Містер Сидр». За попередньою інформацією 16 осіб померло.