Росіяни пошкодили енергетичний об'єкт на Одещині – ДТЕК

Протягом останніх двох місяців цей об'єкт неодноразово потрапляв під російські обстріли

На Одещині внаслідок нічного російського обстрілу серйозно пошкоджено об'єкт електромережі компанії ДТЕК. Через значні руйнування енергетичного обладнання виникли перебої з електропостачанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

За інформацією ДТЕК, пошкоджений енергетичний об'єкт уже неодноразово потрапляв під російські обстріли протягом останніх двох місяців.

фото: ДТЕК

Унаслідок чергової нічної атаки значних руйнувань зазнало енергообладнання. Пошкодження призвели до перебоїв із постачанням електроенергії. Як зазначили в Одеській обласній військовій адміністрації, фахівці вже працюють над усуненням наслідків російського удару.

Крім того, під час нічного обстрілу пошкоджено об'єкти підприємства харчової промисловості. Зокрема, руйнувань зазнали адміністративні будівлі, складські приміщення та виробничі цехи.

Нагадаємо, вдосвіта 3 листопада російські окупаційні війська завдали ударів по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, зокрема надходила інформація про влучання в чотириповерхівку. Кількість поранених зросла до 15 осіб, троє чоловіків перебувають у тяжкому стані.

Цієї ж ночі російські війська здійснили комбіновану атаку на Харків. Унаслідок удару по медичному закладу в Немишлянському районі кількість постраждалих зросла до 62 людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.