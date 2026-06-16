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Зеленський і Мерц обговорили кроки, необхідні для досягнення миру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський і Мерц обговорили кроки, необхідні для досягнення миру
Президент і федеральний канцлер обговорили подальше зміцнення протиповітряної оборони України
фото: Офіс президента

Зеленський і Мерц говорили про додаткові внески Німеччини в програму PURL

В Евіані, де цьогоріч відбувається саміт G7, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Президент і федеральний канцлер обговорили подальше зміцнення протиповітряної оборони України, постачання додаткових систем ППО та ракет до них, а також ситуацію на полі бою і результати українських далекобійних санкцій. Лідери обмінялися думками про кроки, які можуть іще більше послабити здатність Росії продовжувати війну й змусити її сісти за стіл переговорів.

Зеленський і Мерц говорили про роботу над Drone Deal, додаткові внески Німеччини в програму PURL і співпрацю українських та німецьких компаній у виробництві антибалістики. Окрема увага – реалізації того, про що домовилися під час сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 – Україна.

До того ж лідери обговорили важливість рішення щодо відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови, яке напередодні ухвалив ЄС. Президент зазначив, що Україна вже повністю готова до відкриття решти пʼяти кластерів цього місяця.

Нагадаємо, на полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. З американського боку в розмові взяв участь державний секретар США Марко Рубіо, а з українського – секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Також повідомлялось, що у французькому місті Евіан-ле-Бен завершилася офіційна робоча сесія саміту «Групи семи» під назвою «Будувати мир і безпеку для України та для Європи».

Зокрема, Володимир Зеленський повідомив про завершення першої багатосторонньої зустрічі у форматі «G7 – Україна», яка відбулася на полях саміту «Групи семи» у французькому місті Евіан-ле-Бен. Український лідер висловив вдячність очільникам держав та європейських інституцій за сильні ідеї щодо того, як змусити Російську Федерацію до справедливого миру.

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Теги: війна Фрідріх Мерц Володимир Зеленський

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