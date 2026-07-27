Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ підбила підсумки тижня: які цілі вдалося уразити в межах 40-денної операції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
СБУ підбила підсумки тижня: які цілі вдалося уразити в межах 40-денної операції
За тиждень СБУ уразила аеродроми, ППО, судна та нафтові об'єкти РФ
фото: СБУ

Минулого тижня під ударами СБУ опинилися військові аеродроми, системи ППО, морські цілі, нафтова інфраструктура та командні пункти окупантів

Служба безпеки України підбила підсумки минулого тижня 40-денної операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

За цей час бійці СБУ завдали ударів по військових об'єктах, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах протиповітряної оборони, логістичних вузлах та морських цілях держави-агресора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Уражено військові аеродроми та системи ППО

Минулого тижня СБУ уразила військовий аеродром «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму, де було пошкоджено радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії «Небо-У».

Також удару зазнав військовий аеродром «Саки» в окупованому Криму, де було уражено резервуар із паливно-мастильними матеріалами. Крім того, СБУ повідомила про ураження багатофункціональної радіолокаційної станції 92Н6Е Grave Stone та її антенної вежі, що входять до складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у Ростові-на-Дону.

Також було знищено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» і комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21». Окремо спецслужба повідомила про ураження складів та майстерень із виробництва безпілотників у Малинівці на тимчасово окупованій території Донецької області та Яни Капу в окупованому Криму.

Під ударом опинилися морські цілі

Серед уражених об'єктів – ракетний катер проєкту 12418 «Молнія» у Каспійському морі. Також СБУ заявила про ураження двох вантажних суден, які перебували під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.

Атаковано об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури

За інформацією спецслужби, було уражено нафтодобувну платформу родовища «Філановського» у Каспійському морі. Крім того, далекобійні безпілотники СБУ атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Субханкулово» в Башкортостані, подолавши близько 1350 км. Унаслідок удару було уражено резервуарний парк нафтоперекачувальної станції.

Також під удар потрапили міні-НПЗ «Новоспаський» в Ульяновській області та «1-й завод» у Калузькій області. На «Новоспаському» після атаки загорівся резервуарний парк.

Уражено командні пункти окупантів

СБУ також повідомила про удар по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ РФ на тимчасово окупованій Херсонщині. За даними спецслужби, по об'єкту влучили 13 безпілотників, а на його території могли перебувати близько 100 співробітників ФСБ.

Крім того, ударів було завдано по місцях дислокації ФСБ РФ у Щасливцевому на тимчасово окупованій території Херсонської області та Юр'ївці Донецької області.

Теги: завод військові аеродром системи ППО росія СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС також заморозив коригування верхньої межі ціни на нафту на рік
До нового пакету санкцій ЄС включені 32 російські банки: деталі від президентки Єврокомісії
23 липня, 12:22
Наслідки атаки на логістичні центри Wildberries
Два склади Wildberries у РФ уражено за ніч: що відомо про об'єкти
22 липня, 07:44
Контрактна модель залучення живої сили до російської армії практично вичерпала свій ресурс, вважає Капустін
Російське суспільство очікує катастрофи: командир РДК розповів про настрої
13 липня, 12:59
Суд ЄС заборонив безкоштовно поширювати контент RT
Суд ЄС перекрив ще один канал поширення пропаганди РФ
2 липня, 17:50
РФ закриває залізничні пункти пропуску тимчасово
РФ закриває залізничне сполучення на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією
30 червня, 23:37
Українські атаки змусили російські танкери змінити маршрут
Росія почала бідкатися на українські удари по тіньовому флоту
30 червня, 21:15
Відносини Лукашенка та Путіна переживають напругу
Bloomberg: Союз Росії та Білорусі проходить випробування
30 червня, 01:14
Кремль профінансував акції серед українських біженців у Польщі
Польські спецслужби зірвали проросійську операцію серед українських біженців
29 червня, 18:57
Росіяни запасаються пальним та перепродають його
Губернатор Іркутської області попросив силовиків розібратися з росіянами, які перепродують пальне
28 червня, 06:57

Події в Україні

Бійці ДПСУ зупинили ворожий наступ на Харківщині: знищені 18 окупантів
Бійці ДПСУ зупинили ворожий наступ на Харківщині: знищені 18 окупантів
Росія атакувала заблоковані цивільні судна в портах Миколаївщини: є загиблий
Росія атакувала заблоковані цивільні судна в портах Миколаївщини: є загиблий
Удар по Чернігову: ворог використав реактивні «герані», у лікарнях залишаються 12 людей
Удар по Чернігову: ворог використав реактивні «герані», у лікарнях залишаються 12 людей
СБУ підбила підсумки тижня: які цілі вдалося уразити в межах 40-денної операції
СБУ підбила підсумки тижня: які цілі вдалося уразити в межах 40-денної операції
У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено трубопровід аміаку, одна людина отруїлася
У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено трубопровід аміаку, одна людина отруїлася
За 1300 км від кордону: Зеленський розкрив подробиці нічних ударів по нафтових об'єктах РФ
За 1300 км від кордону: Зеленський розкрив подробиці нічних ударів по нафтових об'єктах РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
128K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
125K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
111K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Сьогодні, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Сьогодні, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua