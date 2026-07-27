СБУ підбила підсумки тижня: які цілі вдалося уразити в межах 40-денної операції

Минулого тижня під ударами СБУ опинилися військові аеродроми, системи ППО, морські цілі, нафтова інфраструктура та командні пункти окупантів

Служба безпеки України підбила підсумки минулого тижня 40-денної операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

За цей час бійці СБУ завдали ударів по військових об'єктах, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах протиповітряної оборони, логістичних вузлах та морських цілях держави-агресора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Уражено військові аеродроми та системи ППО

Минулого тижня СБУ уразила військовий аеродром «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму, де було пошкоджено радіолокаційну станцію дальнього радіуса дії «Небо-У».

Також удару зазнав військовий аеродром «Саки» в окупованому Криму, де було уражено резервуар із паливно-мастильними матеріалами. Крім того, СБУ повідомила про ураження багатофункціональної радіолокаційної станції 92Н6Е Grave Stone та її антенної вежі, що входять до складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у Ростові-на-Дону.

Також було знищено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» і комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21». Окремо спецслужба повідомила про ураження складів та майстерень із виробництва безпілотників у Малинівці на тимчасово окупованій території Донецької області та Яни Капу в окупованому Криму.

Під ударом опинилися морські цілі

Серед уражених об'єктів – ракетний катер проєкту 12418 «Молнія» у Каспійському морі. Також СБУ заявила про ураження двох вантажних суден, які перебували під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.

Атаковано об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури

За інформацією спецслужби, було уражено нафтодобувну платформу родовища «Філановського» у Каспійському морі. Крім того, далекобійні безпілотники СБУ атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Субханкулово» в Башкортостані, подолавши близько 1350 км. Унаслідок удару було уражено резервуарний парк нафтоперекачувальної станції.

Також під удар потрапили міні-НПЗ «Новоспаський» в Ульяновській області та «1-й завод» у Калузькій області. На «Новоспаському» після атаки загорівся резервуарний парк.

Уражено командні пункти окупантів

СБУ також повідомила про удар по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ РФ на тимчасово окупованій Херсонщині. За даними спецслужби, по об'єкту влучили 13 безпілотників, а на його території могли перебувати близько 100 співробітників ФСБ.

Крім того, ударів було завдано по місцях дислокації ФСБ РФ у Щасливцевому на тимчасово окупованій території Херсонської області та Юр'ївці Донецької області.