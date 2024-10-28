Названа дата, до якої російські дипломати мають звільнити генконсульство у Познані

Польська та російська сторони провели технічні переговори щодо закриття консульства

Російські дипломати з генконсульства в Познані, закритого за рішенням МЗС Польщі, повинні залишити країну до 30 листопада. Про це повідомив у понеділок, 28 жовтня речник відомства Павел Вронський, інформує PAP.

Вронський уточнив, що польська та російська сторони провели технічні переговори щодо закриття консульства.

«Консульству дали термін до 30 листопада залишити цю будівлю в Познані», – зазначив він.

За його словами, припинення роботи консульства – складна процедура, яка потребує вивезення різного обладнання.

«Російським дипломатам наказано покинути Польщу, їх оголошено небажаними особами. Ми намагаємося вирішити це питання цивілізовано, водночас чітко вказуючи російській стороні на недопустимість певних дій у Польщі», – наголосив Вронський.

На запитання про час від'їзду дипломатів він уточнив, що «до 30 листопада їх вже не буде в Польщі».

22 жовтня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії, розташованого в Познані.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключив можливості висилки російського посла у відповідь на диверсії, здійснені Росією. За словами очільника МЗС, Росія веде проти Польщі гібридну війну, яка включає дезінформаційні кампанії, кібератаки на державні структури та підприємства, незаконні перетини кордону та диверсійні дії на території країни.

Також повідомлялося, що у місті Познань буде закрито російське консульство. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Сікорський наголосив, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території, тому було ухвалено рішення про закриття російського генконсульства в Познані.