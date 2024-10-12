Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На півночі Польщі буде відкрито базу протиракетної оборони НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На півночі Польщі буде відкрито базу протиракетної оборони НАТО
Нова база в Польщі є частиною протиракетного щита НАТО
фото з відкритих джерел

База в Редзікові розташована більш ніж за 500 км від кордону з Україною

 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що «найближчими тижнями» на півночі Польщі буде відкрито базу протиракетної оборони НАТО. Про це пише PAP

«Найближчими тижнями відкриємо базу протиракетної оборони в Редзіковому неподалік Пуцька. Це база, про яку ми домовилися зі США», – сказав Сікорський.

Він також повідомив, що вів переговори, «щоб системи ПРО могли збивати й російські ракети, спрямовані на Польщу, а не тільки іранські ракети, спрямовані на США».

Про оперативну готовність до початку місії нової бази, яка є частиною протиракетного щита НАТО, ще в липні заявляв Єнс Столтенберг, який на той час обіймав посаду генсека Альянсу. База в Редзіковому є внеском США в інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Її будівництво тривало вісім років і супроводжувалося кількома скандалами. Спочатку військовий об'єкт планувалося ввести в дію ще 2018 року.

У своєму коментарі Сікорський не згадав про війну в Україні й прохання президента Зеленського збивати російські повітряні цілі над українською територією. Можливо тому, що база в Редзікові розташована більш ніж за 500 км від кордону з Україною.

Раніше повідомлялося, що Польща закупить важку інженерну техніку для облаштування загороджень на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною. Загальна сума контрактів перевищить $150 млн. 

Нагадаємо, у Любліні стартував набір добровольців-громадян України для участі в Українському легіоні. За перші дні роботи рекрутингового центру надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт та ще 58 – через консульські установи.

Читайте також:

Теги: переговори Єнс Столтенберг будівництво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми виявилися не такими дегенератами, як сподівався Путін», – прокоментував Сікорський західну підтримку України
США зупинить допомогу Україні? Сікорський відповів, чи зможе ЄС її компенсувати
15 вересня, 02:13
Нині 55% електроенергії в Україні виробляють три діючі атомні електростанції
Україна може програти енергетичну війну вже цієї зими – Politico
16 вересня, 12:30
Сікорський закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до допомоги українським чоловікам
Глава МЗС Польщі зробив тривожне попередження для українських чоловіків за кордоном
14 вересня, 23:12
Андрій Сибіга на конференції Ялтинської європейської стратегії
Скільки українців мобілізаційного віку живуть у Польщі: глава МЗС озвучив цифру
15 вересня, 15:25
Bild поширив інформацію, яку Офіс президента спростовує
«Україна проти будь-якої заморозки війни». Офіс президента спростовував інформацію Bild
15 вересня, 12:49
У тарвні Київ оголосив тендер для продовження будівництва метро на Виноградар
Метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося – Держаудитслужба
23 вересня, 17:00
Першими про дозвіл бити вглиб Росії дізнаються росіяни
Коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб Росії: Банкова зробила заяву
28 вересня, 20:11
У всіх регіонах України упродовж доби 3 жовтня відключення світла не прогнозується
Чи будуть відключення світла 3 жовтня: прогноз «Укренерго»
2 жовтня, 19:38
Столтенберг пожалів, що Україна не отримала зброю після 2014 року
Столтенберг заявив, що вторгнення РФ могло не відбутись, якщо б Україні вчасно дали зброю
10 жовтня, 03:52

Соціум

На півночі Польщі буде відкрито базу протиракетної оборони НАТО
На півночі Польщі буде відкрито базу протиракетної оборони НАТО
Нобелівська лауреатка з літератури відмовилась від святкувань через Україну
Нобелівська лауреатка з літератури відмовилась від святкувань через Україну
У Грозному стався потужний вибух на АЗС, є загиблі
У Грозному стався потужний вибух на АЗС, є загиблі
В одному з регіонів Росії на нібито прохання громадян встановили черговий пам'ятник Сталіну
В одному з регіонів Росії на нібито прохання громадян встановили черговий пам'ятник Сталіну
«Різанина в Бучі. Історія Марічки». Що відомо про картину, яку Зеленський подарував Папі Римському
«Різанина в Бучі. Історія Марічки». Що відомо про картину, яку Зеленський подарував Папі Римському
​Польща починає будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю, РФ та Україною
​Польща починає будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю, РФ та Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
50K
Посол Андрій Мельник: Я знаю, як стався злив про «причетність» українців до підриву «Північного потоку – 2»
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2024
19K
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Звільнено сина підозрюваної голови МСЕК, який очолював Пенсійний фонд Хмельницької області

Новини

Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
Сьогодні, 15:08
Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога в Києві тривала менше години через зліт МіГ
Сьогодні, 00:07
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Через два роки після «п'яної» ДТП суд розпочав слухати справу доньки нардепа Ар'єва
Вчора, 17:47

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua