База в Редзікові розташована більш ніж за 500 км від кордону з Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що «найближчими тижнями» на півночі Польщі буде відкрито базу протиракетної оборони НАТО. Про це пише PAP

«Найближчими тижнями відкриємо базу протиракетної оборони в Редзіковому неподалік Пуцька. Це база, про яку ми домовилися зі США», – сказав Сікорський.

Він також повідомив, що вів переговори, «щоб системи ПРО могли збивати й російські ракети, спрямовані на Польщу, а не тільки іранські ракети, спрямовані на США».

Про оперативну готовність до початку місії нової бази, яка є частиною протиракетного щита НАТО, ще в липні заявляв Єнс Столтенберг, який на той час обіймав посаду генсека Альянсу. База в Редзіковому є внеском США в інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Її будівництво тривало вісім років і супроводжувалося кількома скандалами. Спочатку військовий об'єкт планувалося ввести в дію ще 2018 року.

У своєму коментарі Сікорський не згадав про війну в Україні й прохання президента Зеленського збивати російські повітряні цілі над українською територією. Можливо тому, що база в Редзікові розташована більш ніж за 500 км від кордону з Україною.

Раніше повідомлялося, що Польща закупить важку інженерну техніку для облаштування загороджень на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною. Загальна сума контрактів перевищить $150 млн.

Нагадаємо, у Любліні стартував набір добровольців-громадян України для участі в Українському легіоні. За перші дні роботи рекрутингового центру надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт та ще 58 – через консульські установи.