Газета The Times описали одну з найважчих битв війни в Україні

Військовий порівняв бій з Дарданеллівською операцією

Тисячі українських морських піхотинців утримують невеличкий плацдарм на дальньому березі Дніпра біля села Кринки. Це протистояння вважається однією із найважчих битв розв'язаної Росією війни. Про це пише The Times.

За словами заступника командира 503-го батальйону 38-ї бригади морської піхоти, 27-річного майора Сергія Педенка, росіяни не розуміють, як ЗСУ утримують цю берегову лінію.

«Можливо, план полягав у тому, щоб використовувати цю позицію як стартовий майданчик для проникнення вглиб території, контрольованої Росією. Будь-яка надія на це випарувалася, коли восени західні поставки вичерпалися, але вище командування відмовилося здати позицію, що зв'язувала велику кількість російських військ», – ідеться в статті.

Військовий порівняв сьогоднішні бої зі спробою 1915 року захопити Дарданелли на території сучасної Туреччини, коли сили союзників чисельністю майже 500 000 осіб втратили 220 000 осіб.

«Вони бомблять, потім заходять, а наші хлопці там ще тримаються, воюють, відтісняють, і вони не можуть розібратися. Але там дійсно важко», – сказав він.

Майор розповів, що він і його люди пройшли підготовку до висадки морського десанту під керівництвом Королівської морської піхоти в Портсмуті, але жодні навчання не могли повністю підготувати їх до реальності.

«Це не Нормандія, це Галліполі», – додав Педенко.

Евакуація там через річку здійснюється тільки в крайніх випадках – за найважчих поранень.

«Тим, у кого просто струс мозку або рани на тілі, пропонують продовжувати битися. Бойовим медикам довелося опанувати навички проведення ампутацій у польових умовах через затримки з евакуацією солдатів», – ідеться в статті.

Нагадаємо, що за минулу добу російські загарбники завдали по території України два ракетних та 39 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБів, залучив 423 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Куп’янському та Лиманському напрямках кількість бойових зіткнень збільшилась до 15. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. 12 атак наразі відбито, три боєзіткнення тривають в районах Греківки та Невського. Ситуація під контролем українських захисників та захисниць.