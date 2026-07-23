Російський дрон атакував паливний об'єкт у Житомирі

На Житомирщині після атаки РФ загорівся об'єкт паливної інфраструктури

Рятувальники локалізували пожежу, інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає

Російські війська завдали удару по об'єкту паливної інфраструктури в Житомирі. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку вдалося локалізувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

За словами очільника області, Росія продовжує атакувати паливну інфраструктуру Житомирщини.

«Ворог продовжує завдавати ударів по паливній інфраструктурі Житомирщини. Цього разу був атакований об'єкт у Житомирі», – повідомив Бунечко.

На місце оперативно прибули рятувальники, які локалізували пожежу. «Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, локалізували пожежу», – зазначив начальник ОВА.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника у напрямку Житомира з півночі.

Нагадаємо, уранці 15 липня російські окупанти атакували автозаправну станцію в Малинській громаді Житомирської області. Внаслідок удару постраждала одна людина.