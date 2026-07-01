У Голосіївському районі Києва жінка впала з шостого поверху, рятуючись від пожежі

Вогнеборці не змогли швидко встановити пожежний підіймач через високі дерева та автівки під будинком

У Голосіївському районі виникла пожежа у квартирі на шостому поверсі житлового будинку. Рятуючись від вогню, жінка випала з балкону палаючого помешкання, постраждалу госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС в Києві.

Як зазначили в ДСНС, повідомлення про пожежу у квартирі на шостому поверсі надійшло 30 червня о 19:24.

Пожежа у будинку в Голосіївському районі столиці Фото: ДСНС Києва

Вогнеборці прибули на місце о 19:35 та з вулиці розпочали гасіння займання, паралельно розблоковували двері у квартиру.

Встановлення пожежного колінчастого підіймача ускладнювали запарковані автівки у дворі та висока рослинність фото: ДСНС Києва

«Встановлення пожежного колінчастого підіймача ускладнювали високі дерева та припарковані автівки у дворі. У цей час жінка, яка знаходилась у палаючій квартирі, вилізла за межі балкона та впала. Її транспортували до «швидкої» для подальшої госпіталізації», – йдеться у дописі.

Медики надали першу допомогу жінці, що впала з балкона, та госпіталізували її в одну з лікарень міста фото: ДСНС Києва/Facebook

Рятувальники ліквідували пожежу о 20:15. Причину виникнення займання та всі обставини з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 24 червня у Печерському районі столиці стався вибух на бульварі Миколи Міхновського. Як з'ясувалося, в одній із багатоповерхівок спалахнула пожежа через несправність альтернативного джерела світла. За словами очевидців, вибух пролунав в одній із квартир на першому поверсі, яку використовують як офісне приміщення. Вибуховою хвилею там вибило вікна та балкон. За інформацією вогнеборців, пожежа спалахнула внаслідок аварійного режиму роботи резервної системи електроживлення.