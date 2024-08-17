Обмін полоненими: розвідка пояснила, кого Україна повертає першочергово

За словами Буданова, Україна першочергово повертає тяжкопоранених і тяжкохворих, жінок та захисників «Азовсталі»

Серед пріоритетних людей на обмін – полонені з 2014 року

Одна з категорій українців у російському полоні, яку наша держава буде намагатися повернути першочергово, – це військові та цивільні, які перебувають там ще з 2014 року. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, передає Liga.net.

Крім того, як розповідав очільник української розвідки Кирило Буданов, Україна першочергово повертає тяжкопоранених і тяжкохворих, жінок та захисників «Азовсталі».

«Останній раз обмін, на якому Україна забрала своїх цивільних, відбувся 29 грудня 2019 року», – нагадали журналісти.

Зазначимо, що 72% звільнених з полону українських бійців продовжують службу в лавах Сил оборони.

Нагадаємо, українські захисники під час операції у Курській області захопили у полон близько 2 тис. російських військових. Зокрема, спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ та підрозділу «Ахмат».

ЦСО «А» СБУ провів спецоперацію на Курщині - захопили ротний опорний пункт і взяли в полон одразу 102 солдати, серед яких є й «ахматівці». pic.twitter.com/vsx1hD0God — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024

Варто зазначити, що після того, як українські воїни розпочали операцію на території Курської області, Україна значно збільшила обмінний фонд. Зокрема вчора від початку доби українським воїнам вдалося взяти в полон 100 російських солдатів. Крім того, у Курській області українські захисники знову просунулися від одного до двох кілометрів на різних ділянках.

Раніше бійці 225 штурмового батальйону показали купу документів бійців підрозділу російського МВС «Ахмат», який був розбитий у Курській області.

14 серпня рота російських солдат здалася в полон у Курській області. Російські командири залишили напризволяще понад 100 осіб



📽Проєкт "Хочу жить" pic.twitter.com/cGafWjikDz — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024

Як повідомлялося, український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області.